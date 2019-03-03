Ахмат (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула
Енисей1 - 101.12.18Ахмат

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Роман Пилипчук: в "Ахмате" с пониманием отнеслись к моему желанию возглавить минское "Динамо"

Роман Пилипчук, работавший старшим тренером в "Ахмате", поблагодарил чеченский клуб за время, проведенное в коллективе.

Напомним, специалист возглавил минское "Динамо".

"В футболе, как и в жизни, некоторые моменты происходят очень быстро. Приглашение минского "Динамо" стало для меня неожиданным. Каждый тренер, на протяжении всей карьеры отдающий свои силы, время, здоровье спорту, стремится к самостоятельной работе, к возможности реализовать свои личные идеи на футбольном поле.

Получив приглашение, я обратился к руководству клуба, к главному тренеру, получил одобрение. Не скрою, было очень приятно осознавать, как в клубе отнеслись к моей ситуации. Меня поняли, пожелали удачи. У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном. Руководство, сотрудники клуба, болельщики поддерживали меня с первого дня, мы расстаемся друзьями", - цитирует Пилипчука пресс-служба грозненцев.
Теги: Ахмат Пилипчук Динамо Минск
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