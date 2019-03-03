Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ахмат (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
|Енисей
|1 - 101.12.18
|Ахмат
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Роман Пилипчук: в "Ахмате" с пониманием отнеслись к моему желанию возглавить минское "Динамо"
Роман Пилипчук, работавший старшим тренером в "Ахмате", поблагодарил чеченский клуб за время, проведенное в коллективе.
Напомним, специалист возглавил минское "Динамо".
"В футболе, как и в жизни, некоторые моменты происходят очень быстро. Приглашение минского "Динамо" стало для меня неожиданным. Каждый тренер, на протяжении всей карьеры отдающий свои силы, время, здоровье спорту, стремится к самостоятельной работе, к возможности реализовать свои личные идеи на футбольном поле.
Получив приглашение, я обратился к руководству клуба, к главному тренеру, получил одобрение. Не скрою, было очень приятно осознавать, как в клубе отнеслись к моей ситуации. Меня поняли, пожелали удачи. У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном. Руководство, сотрудники клуба, болельщики поддерживали меня с первого дня, мы расстаемся друзьями", - цитирует Пилипчука пресс-служба грозненцев.
Напомним, специалист возглавил минское "Динамо".
"В футболе, как и в жизни, некоторые моменты происходят очень быстро. Приглашение минского "Динамо" стало для меня неожиданным. Каждый тренер, на протяжении всей карьеры отдающий свои силы, время, здоровье спорту, стремится к самостоятельной работе, к возможности реализовать свои личные идеи на футбольном поле.
Получив приглашение, я обратился к руководству клуба, к главному тренеру, получил одобрение. Не скрою, было очень приятно осознавать, как в клубе отнеслись к моей ситуации. Меня поняли, пожелали удачи. У меня остались самые лучшие впечатления от работы в Грозном. Руководство, сотрудники клуба, болельщики поддерживали меня с первого дня, мы расстаемся друзьями", - цитирует Пилипчука пресс-служба грозненцев.
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