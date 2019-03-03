РПЛ 2018/19

# Команда И О
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

Анжи (Россия)

Оренбург03.03.19Анжи
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Новости партнеров

Бывшая жена футболиста Алиева обвиняет его в неуплате алиментов

Татьяна Алиева, бывшая жена экс-футболиста Александра Алиева, который выступал за российские команды "Локомотив" и "Анжи", рассказала в Facebook том, как она пытается добиться выплат алиментов:

Бывшая жена футболиста Алиева обвиняет его в неуплате алиментов

Экс-полузащитник "Локомотива" и "Анжи" продолжит карьеру в киевском любительском клубе
Теги: Алиев Локомотив Анжи
Сегодня, 16:42
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#3  suarez   (Сегодня, 16:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Алиев хорошо клал со штрафных, но в такие ворота лучше не попадать.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А зачем она это рассказывает всему миру? Что, словесное недержание? Глядя на эти словесные поносы бывших жён, понимаешь причину, почему они бывшие. И вряд ли в её жизни появится кто либо, ибо он понимает, что в любой момент может стать всемирным героем её "баллад". Боже, дай бабам мозги.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 16:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Огонь!!! Но какая безграмотная бабень scream
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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