Семак: возможно, в "Зените" будет ещё новичок

Наставник питерского "Зенита" рассказал о трансферных планах клуба

- Мы довольны приобретениями, да. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос - игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.Трансферная кампания? Если говорить о Лиге Европы, то она завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится, - рассказал Семак клубной пресс-службе.Этой зимой "сине-бело-голубые" приобрели защитника Ярослава Ракицкого, хавбека Вильмара Барриоса и нападающего Сердара Азмуна.