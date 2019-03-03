Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Семак: возможно, в "Зените" будет ещё новичок

Наставник питерского "Зенита" рассказал о трансферных планах клуба

- Мы довольны приобретениями, да. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос - игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.

Трансферная кампания? Если говорить о Лиге Европы, то она завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится, - рассказал Семак клубной пресс-службе.

Этой зимой "сине-бело-голубые" приобрели защитника Ярослава Ракицкого, хавбека Вильмара Барриоса и нападающего Сердара Азмуна.
Теги: Зенит Семак Азмун Ракицкий
Сегодня, 17:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(6)
#17  Makc33   (Сегодня, 19:26)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: кандид
И скокА таперичи в составе иносранцев ? Реально отличная ситуация )))))

Да ладно . Сейчас Дюков придет и лимит им подвинет,они то это знают вот и берут иностранцев
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  Hank Moody  Россия (Сегодня, 18:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Вратаря...? И выйдет усилили каждую линию


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#15  Ditrih   (Сегодня, 18:32)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ingvar
Почему Ригони не заявили на лигу Европы!!??

сми твердили, что уходит
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#14  кандид  Млечный путь (Сегодня, 18:26)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
И скокА таперичи в составе иносранцев ? Реально отличная ситуация )))))
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#13  Ingvar  Дебальцево (Сегодня, 18:15)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Почему Ригони не заявили на лигу Европы!!??
Регистрация: 1.02.2019 [жалоба]
#12  makcspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:11)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
По - большому счету для зимнего окна вполне сносные трансферы, центр защиты и опора есть.Единственое нет альтенативы НаГибулину (отсутсвие быстрых флангов), хорошей 10-ки и напа, Азмун как по-мне не станет таковым...поглядим
Регистрация: 2.02.2019 [жалоба]
#11  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 18:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: паровоз
Зениту то можно и Кейна купить. ФФП спонсору УЕФА не указ!

плохо с математикой не дружить, посчитай сколько за Паредеса получили и сколько потратили
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#10  паровоз   (Сегодня, 18:08)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Зениту то можно и Кейна купить. ФФП спонсору УЕФА не указ!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#9  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:08)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Богдана Горленко
Трансферную компанию считаю полностью проваленной. Из-за такого руководства ,и особенно Фурсенко Зенит постоянно обречен на провал. Никакого чемпионства ждать не стоит ,а вот быстрого вылета из ЛЕ легко.

Почему такое мнение? латинос даже очень не плох, Азмун если заиграет, то тоже усиление. А вот молодым да, увы времени не будет почти.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 18:07)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Богдана Горленко
Трансферную компанию считаю полностью проваленной. Из-за такого руководства ,и особенно Фурсенко Зенит постоянно обречен на провал. Никакого чемпионства ждать не стоит ,а вот быстрого вылета из ЛЕ легко.

Очередной питерский тролль в женском одеянии.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Freddy   (Сегодня, 18:07)
  • 0
  •  (4)

Цитата: Realist2000
В Рубине еще кого-то забыли?

В Ростове скорее
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:00)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Принцип такой - взяли того кто просто согласился перейти в Зенит.
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 17:49)
  • -2
  •  (8)
online

В Рубине еще кого-то забыли?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Stilet   (Сегодня, 17:47)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
На 40 лямов закупились для Семака, теперь их отработать надо
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#3  Макс Александрович  SEPULTURA (Сегодня, 17:40)
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
возможно в сените МИЛЛЕР отсосет
Регистрация: 17.02.2018 [жалоба]
#2  mongolor  СПБ (Сегодня, 17:39)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
фланги так и остались мертвыми...
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#1  Богдана Горленко   (Сегодня, 17:29)
  • +2
  •  (14)

Трансферную компанию считаю полностью проваленной. Из-за такого руководства ,и особенно Фурсенко Зенит постоянно обречен на провал. Никакого чемпионства ждать не стоит ,а вот быстрого вылета из ЛЕ легко.
Регистрация: 29.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.