"Локомотив" прилетел на второй сбор

Приземлились в Малаге и рассказываем, в каком составе будем работать в ближайшие две недели ??#РЖДТренировочныеСборы ?? снова начались! pic.twitter.com/UXcUiTPg3h — ФК Локомотив (@fclokomotiv) February 2, 2019

Скоро "железнодорожники" начнут очередной этап подготовки к сезону: они уже приземлились в ИспанииТренироваться будут 28 футболистов:Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, СычевЗащитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, ЛысовПолузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал.Миранчук, Миронов, ТугаревНападающие: Эдер, Жемалетдинов, СмоловСбор продлится до 14 февраля. О контрольных матчах будет сообщено позднее.