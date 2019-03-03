Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

"Локомотив" прилетел на второй сбор

Скоро "железнодорожники" начнут очередной этап подготовки к сезону: они уже приземлились в Испании


Тренироваться будут 28 футболистов:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, Сычев
Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов
Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал.Миранчук, Миронов, Тугарев
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов

Сбор продлится до 14 февраля. О контрольных матчах будет сообщено позднее.
Теги: Локомотив Семин
Сегодня, 17:22
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