Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Семак рассказал, когда Азмун и Барриос смогут сыграть за "Зенит"

Наставник "Зенита" поделился мнением, в каком матче дебютируют новички питерцев:

- Азмун после матчей, которые он провёл в составе своей сборной, немного отдохнёт и появится в нашем распоряжении чуть позже, а появление Барриоса возможно уже в следующем матче, - приводит слова российского специалиста официальный сайт "Зенита".

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Теги: Зенит Семак Барриос Азмун
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