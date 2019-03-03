Семак рассказал, когда Азмун и Барриос смогут сыграть за "Зенит"

Наставник "Зенита" поделился мнением, в каком матче дебютируют новички питерцев:- Азмун после матчей, которые он провёл в составе своей сборной, немного отдохнёт и появится в нашем распоряжении чуть позже, а появление Барриоса возможно уже в следующем матче, - приводит слова российского специалиста официальный сайт "Зенита".