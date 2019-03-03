Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
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Семак рассказал, когда Азмун и Барриос смогут сыграть за "Зенит"
Наставник "Зенита" поделился мнением, в каком матче дебютируют новички питерцев:
- Азмун после матчей, которые он провёл в составе своей сборной, немного отдохнёт и появится в нашем распоряжении чуть позже, а появление Барриоса возможно уже в следующем матче, - приводит слова российского специалиста официальный сайт "Зенита".
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- Азмун после матчей, которые он провёл в составе своей сборной, немного отдохнёт и появится в нашем распоряжении чуть позже, а появление Барриоса возможно уже в следующем матче, - приводит слова российского специалиста официальный сайт "Зенита".
Азмун – 15-й игрок Бердыева в "Зените". Сколько из них преуспело?
Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака
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