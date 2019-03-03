Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
Краснодар (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Краснодар
|1 - 109.12.18
|Уфа
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Адвокат Кирилла Кокорина: обвиняемых не выпустят
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы брата Александра Кокорина, выразил свое мнение насчёт того, что следствие подало в суд ходатайство о продлении ареста с 8 февраля по 8 апреля
Есть ли вероятность, что Кирилла отпустят 8 февраля? Суд у нас обычно, к сожалению, не вникает в правовые доводы. Достаточно ходатайства от следствия, чтобы его удовлетворить. Суд не рассматривает наличие или отсутствие объективных причин к тому, чтобы содержать людей под стражей. Поэтому, увы, не надеюсь на положительный итог.
Понимаете, если суд сейчас их выпустит, он сам себе формально будет противоречить. Для чего тогда изначально надо было их брать под стражу, а сейчас выпускать? Не думаю, что что-то изменится, хотя это стало бы более чем логично.
Уж если обвинители в предыдущем ходатайстве ссылались на то, что необходимы еще определенные следственные действия, и в этот период нужно обвиняемых держать под стражей, то сейчас никаких следственных действий не планируется. В связи с чем людей разумно отпустить домой. Но этого не произойдет.
Как Кирилл отреагировал? Мы с ним в пятницу виделись до того момента, как я узнал, что подано ходатайство следствия. Мы заранее это обсуждали, для него это не новость. Все к этому готовы, все понимают, что происходит. Конечно, огорчает и расстраивает вся история, но ребята не падают духом, они в нормальном настроении. Все в порядке.
Источник: "Спорт-Экспресс"
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