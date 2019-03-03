РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Краснодар (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар1 - 109.12.18Уфа

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Адвокат Кирилла Кокорина: обвиняемых не выпустят

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы брата Александра Кокорина, выразил свое мнение насчёт того, что следствие подало в суд ходатайство о продлении ареста с 8 февраля по 8 апреля

– Нам официально никто еще не сообщил, и на сайте Тверского суда по состоянию на 22.00 вчерашнего дня не было информации о том, что ходатайство уже подано. Но в целом ситуация прогнозируемая, новостью для нас такое развитие событий не стало. Почему так затягивается следствие? Мне кажется, что несмотря на то, что следственная группа большая, работой занимаются не все. То есть не видно активной деятельности, как нам пытаются это преподнести. Поэтому все так и происходит.

Есть ли вероятность, что Кирилла отпустят 8 февраля? Суд у нас обычно, к сожалению, не вникает в правовые доводы. Достаточно ходатайства от следствия, чтобы его удовлетворить. Суд не рассматривает наличие или отсутствие объективных причин к тому, чтобы содержать людей под стражей. Поэтому, увы, не надеюсь на положительный итог.

Понимаете, если суд сейчас их выпустит, он сам себе формально будет противоречить. Для чего тогда изначально надо было их брать под стражу, а сейчас выпускать? Не думаю, что что-то изменится, хотя это стало бы более чем логично.

Уж если обвинители в предыдущем ходатайстве ссылались на то, что необходимы еще определенные следственные действия, и в этот период нужно обвиняемых держать под стражей, то сейчас никаких следственных действий не планируется. В связи с чем людей разумно отпустить домой. Но этого не произойдет.

Как Кирилл отреагировал? Мы с ним в пятницу виделись до того момента, как я узнал, что подано ходатайство следствия. Мы заранее это обсуждали, для него это не новость. Все к этому готовы, все понимают, что происходит. Конечно, огорчает и расстраивает вся история, но ребята не падают духом, они в нормальном настроении. Все в порядке.

Источник: "Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 18:41
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(1)
#20  gena26  Самара (Сегодня, 19:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кокоши мрази, все по делу
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
#19  СуперШтангист   (Сегодня, 19:31)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Cotiche
Цитата: Мацолла
Кокорину с Мамаевым предъявили обвинения по статье Хулиганство

Хулиганство, насколько понимаю не мотивированная агрессия с причинением вреда здоровью. Но даже на обрезанных вонючими прихвостнями режима кадрах , видно как водила первым бьет, оскорбляет и всячески провоцирует обвиняемых. Совсем другая статья. в-общем козлиное правосудие , как и было сказано.Защищать это козлиный произвол, могут только такие же , пардон, козлы.

Если какой-то толстожопый 40-летний таксист может с лёгкостью избить игрочишек «Бомжитки», то лишь остаётся поржать над их профессиональной подготовкой. joy Уверен, что такие додики только за Зенит играют.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#18  Cotiche   (Сегодня, 19:24)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мацолла
Кокорину с Мамаевым предъявили обвинения по статье «Хулиганство»

Хулиганство, насколько понимаю не мотивированная агрессия с причинением вреда здоровью. Но даже на обрезанных вонючими прихвостнями режима кадрах , видно как водила первым бьет, оскорбляет и всячески провоцирует обвиняемых. Совсем другая статья. в-общем козлиное правосудие , как и было сказано.Защищать это козлиный произвол, могут только такие же , пардон, козлы.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#17  Мацолла   (Сегодня, 19:20)
  • 0
  •  (2)

Кокорину с Мамаевым предъявили обвинения по статье «Хулиганство», по которой каждому из них грозит до семи лет тюремного заключения. А из-за наличия тяжкого обвинения следствие имеет полное право требовать содержания футболистов под стражей до 12 месяц.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#16  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:17)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Люди не меняются. И я думаю такому как Кирюша Кокорин ситуевина по-человечески пойдет только во вред. Для самоутверждения как раз такому чертику не хватало бравады того, что он "сидел". Теперь будет козырять этим перед "друганами" и не удивлюсь, если мы ещё услышим, что он потом покатился по кривой дорожке...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#15  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:15)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: santim
Если бы не присутствие в деле убогого дебила (коко-мл.), все давно были бы уже по домам...

smile Если бы не было Кокошки и Мамая,то младшему Кокошке хватило бы одного следователя и 15 суток наказания.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#14  ljubljana  Over here (Сегодня, 19:15)
  • +1
  •  (3)

это "два монте карло" можно и отпустить. все таки светанулись они каждый в разном деле
а вот малой кокоша звезду поймал в обоих случаях. ему больше всех и отвечать
другой вопрос что лично я устал видеть сопли матери кокошки.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#13  СуперШтангист   (Сегодня, 19:14)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Чё с ними так возятся? Обычные футболистишки уровня Игнатьева и Шапи, т.е. середняки. Ладно бы ещё по мастерству были бы на уровне Хави со Стрельцовым, я бы ещё понял, но когда на уровне супервоспитанников смешного краснодара, которые 90 минут отбегать не в состоянии... Тьфу.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#12  Cotiche   (Сегодня, 19:12)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
В Китае их бы расстреляли бы ,грех жаловаться на наше правосудие.

Не надо,сэр. В Китае как раз к стенке ставят паков . Все ордена отбирают перед расстрелом.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#11  santim   (Сегодня, 19:05)
  • -2
  •  (4)

Если бы не присутствие в деле убогого дебила (коко-мл.), все давно были бы уже по домам...
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
#10  Morder   (Сегодня, 19:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Сибирячок
И 2 графа Монте..Карло.


smile smile smile
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#9  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:04)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Зато старшего в заявку на ЛЕ подали. Ждём
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#8  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:55)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
только адвокаты и выйграют от этой истории.. время идёт- бабло капает.. весна придёт отпустят гопников.. получат гонорар
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#7  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Увы, наш суд самый гуманный! Даже не смешно.(((


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 18:47)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: waldemar
В Китае их бы расстреляли бы ,грех жаловаться на наше правосудие.


в Корее точно. за Пака ))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  waldemar  воронеж (Сегодня, 18:46)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Cotiche
Козлиное "правосудие" по-китайски.

В Китае их бы расстреляли бы ,грех жаловаться на наше правосудие.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 18:45)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мишке
В замок Иф?

И 2 графа Монте..Карло.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Cotiche   (Сегодня, 18:42)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Козлиное "правосудие" по-китайски.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:42)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Адвокат - это деньги, выброшенные на ветер.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Мишке  Здолбунов (Сегодня, 18:42)
  • +1
  •  (3)
online

В замок Иф?


--------------------
мишке брацкое серце атдуши вдушу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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