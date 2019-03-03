"Рубин" сыграл вничью с "Фаставом"

Казанцы разошлись миром с командой из Чехии. Ни один из играющих коллективов не сумел открыть счёт.Коновалов, Устинов (Калинин, 65), Уремович (Агапов, 65), Сорокин (Микушин, 65), Камболов (Коберидзе, 65), Давиташвили (Коблов, 46. Степанов, 70), Акбашев (Шекари, 65), Могилевец (Мухаметзянов, 57), Байрамян (Полоз, 60), Башкиров (Останин, 65), Голдобин (Абдуллин, 46. Джафаров, 70).Камболов, 10