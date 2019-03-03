Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Рубин (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Рубин
|1 - 130.11.18
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"Рубин" сыграл вничью с "Фаставом"
Казанцы разошлись миром с командой из Чехии. Ни один из играющих коллективов не сумел открыть счёт.
"Фастав" - "Рубин" - 0:0
"Рубин": Коновалов, Устинов (Калинин, 65), Уремович (Агапов, 65), Сорокин (Микушин, 65), Камболов (Коберидзе, 65), Давиташвили (Коблов, 46. Степанов, 70), Акбашев (Шекари, 65), Могилевец (Мухаметзянов, 57), Байрамян (Полоз, 60), Башкиров (Останин, 65), Голдобин (Абдуллин, 46. Джафаров, 70).
Предупреждение: Камболов, 10
"Рубин" пошутил о трансфере Азмуна (фото)
"Фастав" - "Рубин" - 0:0
"Рубин": Коновалов, Устинов (Калинин, 65), Уремович (Агапов, 65), Сорокин (Микушин, 65), Камболов (Коберидзе, 65), Давиташвили (Коблов, 46. Степанов, 70), Акбашев (Шекари, 65), Могилевец (Мухаметзянов, 57), Байрамян (Полоз, 60), Башкиров (Останин, 65), Голдобин (Абдуллин, 46. Джафаров, 70).
Предупреждение: Камболов, 10
"Рубин" пошутил о трансфере Азмуна (фото)
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