Рубин (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Рубин1 - 130.11.18Динамо

Новости партнеров

"Рубин" сыграл вничью с "Фаставом"

Казанцы разошлись миром с командой из Чехии. Ни один из играющих коллективов не сумел открыть счёт.

"Фастав" - "Рубин" - 0:0

"Рубин": Коновалов, Устинов (Калинин, 65), Уремович (Агапов, 65), Сорокин (Микушин, 65), Камболов (Коберидзе, 65), Давиташвили (Коблов, 46. Степанов, 70), Акбашев (Шекари, 65), Могилевец (Мухаметзянов, 57), Байрамян (Полоз, 60), Башкиров (Останин, 65), Голдобин (Абдуллин, 46. Джафаров, 70).

Предупреждение: Камболов, 10

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Теги: Рубин
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