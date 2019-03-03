Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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"Урал" по нулям сыграл против сербского клуба "Чукарички"

"Урал" не смог распечатать ворота противников в товарищеской игре.

"Урал" - "Чукарички" - 0:0

"Урал": Баклов (Полетаев, 61), Данцев, Ароян, Динга, Ильин, Жигулев, Галимов, Магомадов, Лукоянов (Кротов, 78), Серченков, Татаринов.

На 11-й минуте нападающий Ильин не сумел реализовать пенальти.

Это уже вторая контрольная игра для "Урала" сегодня. Против "Чукарички" играли те, кто не был задействован в матче против "Левски"
Теги: Урал
Сегодня, 20:27
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