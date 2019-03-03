"Урал" по нулям сыграл против сербского клуба "Чукарички"

"Урал" не смог распечатать ворота противников в товарищеской игре.Баклов (Полетаев, 61), Данцев, Ароян, Динга, Ильин, Жигулев, Галимов, Магомадов, Лукоянов (Кротов, 78), Серченков, Татаринов.На 11-й минуте нападающий Ильин не сумел реализовать пенальти.Это уже вторая контрольная игра для "Урала" сегодня. Против "Чукарички" играли те, кто не был задействован в матче против "Левски"