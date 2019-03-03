ЦСКА и "Сарпсборг" сильнейшего не выявили

"Армейцы" сыграли результативную ничью с "Сарпсборгом" в товарищеском матче (3:3). Голами в составе "красно-синих" отметились Никола Влашич, Федор Чалов и Абель Эрнандес.Влашич, 3, Чалов, 31, Эрнандес, 59 - Странд Ларсен, 22, 43, 48.Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников (Чернов, 63), Ефремов (Бийол, 63), Ахметов (Дзагоев, 63), Обляков (Тикнизян, 67), Эрнандес (Сигурдссона, 63), Влашич, Чалов (Нисимура, 63).Фальк, Твейта (Боянг, 75), Вяткин, Несс (Эдегор, 71), Томассен (Ткалчич, 71), Халворсен (Тветер, 75), Асофейфа (Сингх, 55), Сакариассен, Линдсет (Ольстад, 71), Кулибали (Лунд Нильсен, 55), Странд Ларсен (Салвесен, 55).