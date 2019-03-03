Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
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ЦСКА и "Сарпсборг" сильнейшего не выявили
"Армейцы" сыграли результативную ничью с "Сарпсборгом" в товарищеском матче (3:3). Голами в составе "красно-синих" отметились Никола Влашич, Федор Чалов и Абель Эрнандес.
ЦСКА – "Сарпсборг 08" 3:3
Голы: Влашич, 3, Чалов, 31, Эрнандес, 59 - Странд Ларсен, 22, 43, 48.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников (Чернов, 63), Ефремов (Бийол, 63), Ахметов (Дзагоев, 63), Обляков (Тикнизян, 67), Эрнандес (Сигурдссона, 63), Влашич, Чалов (Нисимура, 63).
"Сарпсборг 08": Фальк, Твейта (Боянг, 75), Вяткин, Несс (Эдегор, 71), Томассен (Ткалчич, 71), Халворсен (Тветер, 75), Асофейфа (Сингх, 55), Сакариассен, Линдсет (Ольстад, 71), Кулибали (Лунд Нильсен, 55), Странд Ларсен (Салвесен, 55).
ЦСКА – "Сарпсборг 08" 3:3
Голы: Влашич, 3, Чалов, 31, Эрнандес, 59 - Странд Ларсен, 22, 43, 48.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников (Чернов, 63), Ефремов (Бийол, 63), Ахметов (Дзагоев, 63), Обляков (Тикнизян, 67), Эрнандес (Сигурдссона, 63), Влашич, Чалов (Нисимура, 63).
"Сарпсборг 08": Фальк, Твейта (Боянг, 75), Вяткин, Несс (Эдегор, 71), Томассен (Ткалчич, 71), Халворсен (Тветер, 75), Асофейфа (Сингх, 55), Сакариассен, Линдсет (Ольстад, 71), Кулибали (Лунд Нильсен, 55), Странд Ларсен (Салвесен, 55).
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