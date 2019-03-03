ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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ЦСКА и "Сарпсборг" сильнейшего не выявили

"Армейцы" сыграли результативную ничью с "Сарпсборгом" в товарищеском матче (3:3). Голами в составе "красно-синих" отметились Никола Влашич, Федор Чалов и Абель Эрнандес.

ЦСКА – "Сарпсборг 08" 3:3

Голы: Влашич, 3, Чалов, 31, Эрнандес, 59 - Странд Ларсен, 22, 43, 48.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников (Чернов, 63), Ефремов (Бийол, 63), Ахметов (Дзагоев, 63), Обляков (Тикнизян, 67), Эрнандес (Сигурдссона, 63), Влашич, Чалов (Нисимура, 63).

"Сарпсборг 08": Фальк, Твейта (Боянг, 75), Вяткин, Несс (Эдегор, 71), Томассен (Ткалчич, 71), Халворсен (Тветер, 75), Асофейфа (Сингх, 55), Сакариассен, Линдсет (Ольстад, 71), Кулибали (Лунд Нильсен, 55), Странд Ларсен (Салвесен, 55).
Теги: ЦСКА Гончаренко
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