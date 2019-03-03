ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Хёрдур Магнуссон: у ЦСКА молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон оценил перспективы армейцев во второй части сезона.

"Мы не боимся никого из соперников. У нас молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат. Самое главное для нас - обойтись без травм. От лидера мы отстаем всего на четыре очка. Это незначительное преимущество, которое легко можно отыграть. Нам необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и подойти к возобновлению соревнований максимально подготовленными", - цитирует Магнуссона bobsoccer.ru.
Теги: Магнуссон ЦСКА
Сегодня, 12:33
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#1  molot327  Москва (Сегодня, 12:53)
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Болеет за:
ЦСКА
Меньше разговоров, больше дела и все у вас получится.
Удачи! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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