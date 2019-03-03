Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Андрей Талалаев: приход Азмуна добавит вариативности атакам "Зенита"

Главный тренер ереванского "Пюника" Андрей Талалаев оценил зимнюю трансферную кампанию "Зенита".

- Убеждены, что все три новичка усилят "Зенит"?

- Есть определенные сомнения по поводу Вилмара Барриоса. Он хорош в отборе, но в организации позиционных атак не столь силен. Как и Ярослав Ракицкий хорош в подключении к атакам, но свои основные обязанности в обороне в последнее время выполнял не столь успешно. Не вытеснит ли Азмун из основы Дриусси? Они форварды разного плана. Азмун любит открытые зоны. За счет своей сумасшедшей скорости, и стартовой, и дистанционной, может убежать один на один и решить голевой эпизод. Дриусси может играть на фланге, хорош, когда соперник выстроил эшелонированную оборону. Голевое чутье повыше у иранца, который еще и головой великолепно играет. Его приход, безусловно, добавит вариативности атакам "Зенита", - цитирует Талалева "Спорт уик-энд".
Теги: Талалаев Азмун Зенит
Сегодня, 13:08
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:27)
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Ну само собой добавит. .если есть ещё один игрок в атаку .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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