"Уфа" объявила о подписании долгосрочного контракта с Шафинским

Вратарь Юрий Шафинский стал игроком "Уфы". Он подписал с клубом долгосрочный контракт.Игрок уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке.Шафинский – воспитанник "Торпедо". В 2015-м году он стал вратарем "Анжи", а через два сезона перебрался в "Томь", где провел 30 матчей, из которых 13 отыграл "на ноль"В текущем сезоне Шафинский провел 12 матчей в составе "Томи", пропустив в них 7 мячей.