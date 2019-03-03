Уфа (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Уфа03.03.19Динамо
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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"Уфа" объявила о подписании долгосрочного контракта с Шафинским

Вратарь Юрий Шафинский стал игроком "Уфы". Он подписал с клубом долгосрочный контракт.

Игрок уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке.

Шафинский – воспитанник "Торпедо". В 2015-м году он стал вратарем "Анжи", а через два сезона перебрался в "Томь", где провел 30 матчей, из которых 13 отыграл "на ноль"

В текущем сезоне Шафинский провел 12 матчей в составе "Томи", пропустив в них 7 мячей.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
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