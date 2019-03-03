Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Марко Трабукки: Луан был слишком дорогим для "Спартака", поэтому купили Рошу
Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему в "Спартак" из "Гремиe" перешел Педро Роша, а не Луан.
– Роша – удача или нет? И если неудача, то чья?
– Мне кажется, неудача. Двух футболистов "Гремиу", которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.
– Получается, трансферные вопросы решали не только Каррера и Федун?
– В каких-то случаях директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со "Спартаком", предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше – не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор – между кем-то и никем?
– Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость?
– Нет, он подтвердил по смс кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился, - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
– Роша – удача или нет? И если неудача, то чья?
– Мне кажется, неудача. Двух футболистов "Гремиу", которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.
– Получается, трансферные вопросы решали не только Каррера и Федун?
– В каких-то случаях директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со "Спартаком", предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше – не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор – между кем-то и никем?
– Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость?
– Нет, он подтвердил по смс кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился, - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
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