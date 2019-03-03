Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Марко Трабукки: Луан был слишком дорогим для "Спартака", поэтому купили Рошу

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, почему в "Спартак" из "Гремиe" перешел Педро Роша, а не Луан.

– Роша – удача или нет? И если неудача, то чья?

– Мне кажется, неудача. Двух футболистов "Гремиу", которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.

– Получается, трансферные вопросы решали не только Каррера и Федун?

– В каких-то случаях директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со "Спартаком", предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше – не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор – между кем-то и никем?

– Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость?

– Нет, он подтвердил по смс кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился, - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
Теги: Луан Спартак Роша Трабукки
Сегодня, 15:49
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(2)
#9  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Офигенный профессионализм у свиней...

Баклан тебя ткнуть носом в дерьмо трансферы Зенита или ты сам забанишься???? stuck_out_tongue_winking_eye

Цитата: zenit47
Пид...ры одним словом)))

а почему во множественном числе???)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#8  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 17:21)
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  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Родионова вообще больше близко подпускать нельзя к принятию каких-либо решений. Он полный профан. Ноль.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#7  zenit47  СПБ (Сегодня, 16:55)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Офигенный профессионализм у свиней, что то мне его рожа не нравится, давайте вон того Педру смазливого возьмём))) Пид...ры одним словом))) ой ржу не могу
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#6  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:25)
  • +2
  •  (4)

скупой платит дважды
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#5  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 16:22)
  • +1
  •  (7)

забалотный дешевле упущение
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#4  GPS   (Сегодня, 16:02)
  • +2
  •  (6)

Измайлов - чертов гений! smile
Интересно, сколько Наиль положил себе в карман на этом распиле?


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#3  SHRЕК   (Сегодня, 16:02)
  • +1
  •  (5)

хатели Луана а получили хуана как обычно
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 15:54)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот забраковали Эвертона...вот это показатель "класса" у Родионова.
в итоге в 2018 в серии а 27 игр 10 голов и вроде 3 ассиста
в любертадорес 8 игр 5 мячей
успел за сборную сыграть
да и в итоге его стоимость выросла в 2 раза


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 15:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Волга НН»
Рошу вообще за футболиста не считаю .Складывается такое впечатление ,что за место футболиста Спартаку подсунули ,клубного уборщика. Вот так хотели Луана ,купили чуть дешевле непонятного персонажа. Жадность фраера сгубила.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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