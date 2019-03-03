РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Анжи (Россия)

Оренбург03.03.19Анжи
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

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"Анжи" сыграет с нальчикским "Спартаком" и "Ангуштом" на втором сборе

"Анжи" на своем официальном сайте сообщил о начале второго учебно-тренировочного сбора команды, который начался в Кисловодске. На этом сборе у махачкалинцев запланированы четыре товарищеских матча.

6 февраля "Анжи" сыграет со ставропольским "Динамо", 9 февраля – со "Спартаком" из Владикавказа, 14 февраля – с "Ангуштом", а 17 февраля – со "Спартаком" из Нальчика.

Под руководством тренерского штаба Магомеда Адиева на сборе будут работать:

Вратари: Юрий Дюпин, Александр Будаков, Тимур Магомедов;

Защитники: Дмитрий Белоруков, Роланд Гиголаев, Игорь Удалый, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев, Гурам Тетрашвили, Аликади Саидов;

Полузащитники: Гаэль Ондуа, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Николоз Кутателадзе, Валентин Андямов, Камиль Закиров;

Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Хуан Лескано, Гамид Агаларов.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Спартак Ангушт
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