Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
Анжи (Россия)
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
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"Анжи" сыграет с нальчикским "Спартаком" и "Ангуштом" на втором сборе
"Анжи" на своем официальном сайте сообщил о начале второго учебно-тренировочного сбора команды, который начался в Кисловодске. На этом сборе у махачкалинцев запланированы четыре товарищеских матча.
6 февраля "Анжи" сыграет со ставропольским "Динамо", 9 февраля – со "Спартаком" из Владикавказа, 14 февраля – с "Ангуштом", а 17 февраля – со "Спартаком" из Нальчика.
Под руководством тренерского штаба Магомеда Адиева на сборе будут работать:
Вратари: Юрий Дюпин, Александр Будаков, Тимур Магомедов;
Защитники: Дмитрий Белоруков, Роланд Гиголаев, Игорь Удалый, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев, Гурам Тетрашвили, Аликади Саидов;
Полузащитники: Гаэль Ондуа, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Николоз Кутателадзе, Валентин Андямов, Камиль Закиров;
Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Хуан Лескано, Гамид Агаларов.
ФК "Анжи"
6 февраля "Анжи" сыграет со ставропольским "Динамо", 9 февраля – со "Спартаком" из Владикавказа, 14 февраля – с "Ангуштом", а 17 февраля – со "Спартаком" из Нальчика.
Под руководством тренерского штаба Магомеда Адиева на сборе будут работать:
Вратари: Юрий Дюпин, Александр Будаков, Тимур Магомедов;
Защитники: Дмитрий Белоруков, Роланд Гиголаев, Игорь Удалый, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев, Гурам Тетрашвили, Аликади Саидов;
Полузащитники: Гаэль Ондуа, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Николоз Кутателадзе, Валентин Андямов, Камиль Закиров;
Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Хуан Лескано, Гамид Агаларов.
ФК "Анжи"
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