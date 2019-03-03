Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Марко Трабукки: у Карреры был карт-бланш в трансферных вопросах, но по Миранчуку ему отказали

Футбольный агент Марко Трабукки сказал, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ранее имел большие полномочия в трансферных вопросах.

– Был ли у Карреры с середины 2017 года карт-бланш в трансферных вопросах?

– Да, он получил большие полномочия в комплектовании команды. Еще до чемпионства мы как-то обедали вчетвером: Леонид Федун, Юхан Гераскин, Каррера и я. Массимо попросил купить троих – Луиза Адриану, Самедова и Джикию. Несмотря на то, что не все в клубе, мягко говоря, были в восторге, акционер удовлетворил просьбу. Так было и после победы в чемпионате. Карт-бланш истек в конце прошлого сезона.

– А начался после покупки Селихова, о которой Карреру не поставили в известность?

– Да.

– Как Каррера технически реализовывал свое право? Задумал пригласить Петковича, Пашалича или Жиго – выходил на Федуна?

– Так и было. Разумеется, случались отказы. Например, когда речь шла о достаточно дорогих футболистах.

– Каких именно?

– Сенегальский форвард Ньянг из "Торино", хорватский защитник Чалета-Цар из "Зальцбурга", Антон Миранчук, - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
Теги: Миранчук Каррера Спартак Трабукки
Сегодня, 16:51
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#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 17:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и какого же хрена он не ставил в состав тех же Пашалича, Рошу, Ханни, Петковича?! Если он сам их выбирал!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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