РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Гаджи Гаджиев - о целесообразности проведения турнира в Катаре: не все так просто

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о турнире в Катаре с участием российских клубов.

– Сейчас идут дискуссии, нужен или не нужен такой турнир четырех российских клубов-конкурентов посреди подготовительного периода, – начал Гаджи Гаджиев. – Так, ЦСКА отказался ехать в Катар. А Илья Геркус высказался в том духе, что год назад убеждал Юрия Семина поехать в США на турнир в Орландо, но тот ни в какую – а, мол, надо было. Бывший гендиректор "Локомотива" заявлял, что, большие клубы ездят в подобные турне, и это, мол, одна из реалий современного футбола, которую нужно принимать. Это меня, если честно, зацепило, потому что не все так просто.

– Вы с этим согласны?

– Спорт и, в частности, футбол давно коммерциализирован, он стал бизнесом, а между законами бизнеса и спорта есть противоречия. Вот вам простой пример, который произошел у меня на глазах: в Казани полузащитник Петр Быстров получил тяжелейший солнечный удар, и произошло это не потому, что посреди дня в жару правильно играть по физиологическим законам адаптации организма к подобной температуре, а из-за того, что этого потребовал бизнес – конкретно телевидение. И клубы ничего не могли с этим сделать. Хорошо это? Не думаю.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гаджиев
Сегодня, 17:18
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