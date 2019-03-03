ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
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6 Рубин 17 25
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ЦСКА10.03.19Рубин
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ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Виктор Гончаренко: у ЦСКА есть движение вперед, особенно в атаке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в товарищеском матче с "Сарпсборгом" (3:3).

"Очень информативная для нас игра, а также интенсивная и агрессивная. На этот раз меньше контролировали игру, чем в предыдущих матчах. Проиграли много важных единоборств перед своей штрафной площадью и в центре поля совершали много ошибок.

Касательно атаки игра стала полезной, а по обороне появилась пища для размышлений. Мы меняем сочетания. Щенников, Бекао, Набабкин, в какой-то мере Бийол - это все новые сочетания. Требуется найти оптимальное. Но точно можно сказать, что наблюдается движение вперед. Это особенно касается атаки. Нам нужно будет проводить много позиционных атак, работаем над этим", - цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.
Теги: Гончаренко ЦСКА
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