Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
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Виктор Гончаренко: у ЦСКА есть движение вперед, особенно в атаке
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в товарищеском матче с "Сарпсборгом" (3:3).
"Очень информативная для нас игра, а также интенсивная и агрессивная. На этот раз меньше контролировали игру, чем в предыдущих матчах. Проиграли много важных единоборств перед своей штрафной площадью и в центре поля совершали много ошибок.
Касательно атаки игра стала полезной, а по обороне появилась пища для размышлений. Мы меняем сочетания. Щенников, Бекао, Набабкин, в какой-то мере Бийол - это все новые сочетания. Требуется найти оптимальное. Но точно можно сказать, что наблюдается движение вперед. Это особенно касается атаки. Нам нужно будет проводить много позиционных атак, работаем над этим", - цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.
"Очень информативная для нас игра, а также интенсивная и агрессивная. На этот раз меньше контролировали игру, чем в предыдущих матчах. Проиграли много важных единоборств перед своей штрафной площадью и в центре поля совершали много ошибок.
Касательно атаки игра стала полезной, а по обороне появилась пища для размышлений. Мы меняем сочетания. Щенников, Бекао, Набабкин, в какой-то мере Бийол - это все новые сочетания. Требуется найти оптимальное. Но точно можно сказать, что наблюдается движение вперед. Это особенно касается атаки. Нам нужно будет проводить много позиционных атак, работаем над этим", - цитирует Гончаренко официальный сайт клуба.
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