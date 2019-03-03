Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Краснодар (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Краснодар
|10.03.19
|Оренбург
|Сыгранные
|Краснодар
|1 - 109.12.18
|Уфа
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
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Гаджи Гаджиев: "Краснодар" по игре оставляет очень сильное впечатление
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отметил игру "Краснодара" в нынешнем сезоне.
– На кого ставите в этом чемпионате страны?
– Ставить очень сложно, поскольку в возможностях целой группы – примерно пяти – команд плюс-минус две копейки разницы. Всем казалось, что "Зенит" в концовке осенней части чемпионата будет играть более успешно, – но мы этого не увидели. А вот "Краснодар" по игре, мне кажется, оставляет очень сильное впечатление.
И хотя вслух об этом не говорят, полагаю, что у "быков" несколько изменился подход к игре в обороне. Главное направление их работы не оставляет сомнений как прежде, так и сейчас. Но раньше команда в банальных ситуациях пропускала мячи, сейчас с организацией и дисциплиной стало лучше. Один футболист "Краснодара" рассказывал, что все это связано с хорошим функциональным состоянием. Это говорит о том, что неплохо был выстроен процесс подготовки, позволивший до конца первой части чемпионата сохранить хорошие кондиции.
"Спорт-Экспресс"
– На кого ставите в этом чемпионате страны?
– Ставить очень сложно, поскольку в возможностях целой группы – примерно пяти – команд плюс-минус две копейки разницы. Всем казалось, что "Зенит" в концовке осенней части чемпионата будет играть более успешно, – но мы этого не увидели. А вот "Краснодар" по игре, мне кажется, оставляет очень сильное впечатление.
И хотя вслух об этом не говорят, полагаю, что у "быков" несколько изменился подход к игре в обороне. Главное направление их работы не оставляет сомнений как прежде, так и сейчас. Но раньше команда в банальных ситуациях пропускала мячи, сейчас с организацией и дисциплиной стало лучше. Один футболист "Краснодара" рассказывал, что все это связано с хорошим функциональным состоянием. Это говорит о том, что неплохо был выстроен процесс подготовки, позволивший до конца первой части чемпионата сохранить хорошие кондиции.
"Спорт-Экспресс"
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