Гаджи Гаджиев: "Краснодар" по игре оставляет очень сильное впечатление

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отметил игру "Краснодара" в нынешнем сезоне.– Ставить очень сложно, поскольку в возможностях целой группы – примерно пяти – команд плюс-минус две копейки разницы. Всем казалось, что "Зенит" в концовке осенней части чемпионата будет играть более успешно, – но мы этого не увидели. А вот "Краснодар" по игре, мне кажется, оставляет очень сильное впечатление.И хотя вслух об этом не говорят, полагаю, что у "быков" несколько изменился подход к игре в обороне. Главное направление их работы не оставляет сомнений как прежде, так и сейчас. Но раньше команда в банальных ситуациях пропускала мячи, сейчас с организацией и дисциплиной стало лучше. Один футболист "Краснодара" рассказывал, что все это связано с хорошим функциональным состоянием. Это говорит о том, что неплохо был выстроен процесс подготовки, позволивший до конца первой части чемпионата сохранить хорошие кондиции.