Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Гаджи Гаджиев: "Краснодар" по игре оставляет очень сильное впечатление

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отметил игру "Краснодара" в нынешнем сезоне.

– На кого ставите в этом чемпионате страны?

– Ставить очень сложно, поскольку в возможностях целой группы – примерно пяти – команд плюс-минус две копейки разницы. Всем казалось, что "Зенит" в концовке осенней части чемпионата будет играть более успешно, – но мы этого не увидели. А вот "Краснодар" по игре, мне кажется, оставляет очень сильное впечатление.

И хотя вслух об этом не говорят, полагаю, что у "быков" несколько изменился подход к игре в обороне. Главное направление их работы не оставляет сомнений как прежде, так и сейчас. Но раньше команда в банальных ситуациях пропускала мячи, сейчас с организацией и дисциплиной стало лучше. Один футболист "Краснодара" рассказывал, что все это связано с хорошим функциональным состоянием. Это говорит о том, что неплохо был выстроен процесс подготовки, позволивший до конца первой части чемпионата сохранить хорошие кондиции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гаджиев Краснодар
Сегодня, 17:43
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