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Марко Трабукки: у дочки Терри была депрессия, она просила отца не уезжать в Россию

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о причинах несостоявшегося перехода в московский "Спартак" бывшего защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри.

38-летний англичанин был близок к переходу в "Спартак" в сентябре прошлого года, но в итоге решил не переезжать в Россию.

"Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил.

Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения", - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
Теги: Трабукки Терри Спартак Челси АПЛ
Сегодня, 18:06
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#2  SergioV  Белгород (Сегодня, 18:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Результаты пропаганды русофобии в действии. Девочка боится России как чёрт ладана.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 18:08)
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Болеет за:
«Реал»
smirk бедное дитё,шо ей наговорили в школе учителя,можно только догадываться
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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