Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
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Марко Трабукки: у дочки Терри была депрессия, она просила отца не уезжать в Россию
Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о причинах несостоявшегося перехода в московский "Спартак" бывшего защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри.
38-летний англичанин был близок к переходу в "Спартак" в сентябре прошлого года, но в итоге решил не переезжать в Россию.
"Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил.
Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения", - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
38-летний англичанин был близок к переходу в "Спартак" в сентябре прошлого года, но в итоге решил не переезжать в Россию.
"Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил.
Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения", - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
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