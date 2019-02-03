РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Новости партнеров

Денис Давыдов полетит на сбор со "Спартаком-2"

23-летний нападающий Денис Давыдов 6 февраля отправится со "Спартаком-2" на Кипр, где команда примет участие в Кубке ФНЛ.

Ранее он на правах аренды выступал за юрмальский "Спартак" (12 матчей, 2 гола). Предметный интерес к нему этой зимой проявляет "Балтика", но калининградцы пока не могут договориться со "Спартаком" о переходе форварда.

Давыдов дебютировал в первой команде "Спартака" в 2013 году. Всего за основу красно-белых он провел 37 матчей и забил 1 гол, за "Спартак-2" на его счету 33 мяча в 90 встречах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Давыдов Спартак-2
Сегодня, 19:32
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#9  tiki  Москва (Сегодня, 21:10)
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну полетит и полетит, это не означает что будет играть.
тут надо думать о другом.вот с одной стороны вопрос - какой смысл ему уходить из ФНЛ в ФНЛ?
а с другой стороны ему стоило бы попробовать другой клуб, так как контракт то Спартак вряд ли будет продлевать и мог бы снова попробовать себя в любом другом клубе. бывает так, что просто не твоя команда, а в условной Балтике мог бы начать забивать. Для Спартака он уже как сбитый летчик


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#8  Забег Эндейцов   (Сегодня, 20:32)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stilet
У вас там негры одни

Сашко, я понимаю, что на негров у вас нынче капусты не хватает, а за мешок бульбы можно купить только Хетага Хосонова, Задрыгу Бекао и так... кума Нишимуры... smile Но ты не плачь, развейся... Например попробуй из кубиков Ж.П,О,А сложить слово цска, которое ничего не значит, по словам харьковских аборигенов, оно тоже из четырех букв...
Или посмотри на вновь развальцованого Пончика. и порадуйся, что вас теперь натягивают по отдельности с ним)


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Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
#7  Stilet   (Сегодня, 20:24)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Забег Эндейцов,
Подготовка кадров?) У вас там негры одни: Сел в анус на мели, Ёлка Заепатая, Фэшн Шакала, Идрыщ Самбы rage
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#6  Забег Эндейцов   (Сегодня, 20:21)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Спартак-2 более сильный коллектив

Дело в том, что за Спартак-2 нашему руководству давно голову оторвать пора. Его смысл - подготовка кадров, хрен ли там делает 23-летний Давыдов? Мог бы он стрельнуть, уже стрельнул. а так он место занимает вместо пионера, который еще стрельнуть - и попасть в состав основы - пока может


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Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
#5  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 20:05)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
А почему Давыдов должен переходить в Балтику? Спартак-2 более сильный коллектив, а Балтика бьется за выживание, игроки оттуда массово уходят по причине задержки зарплаты.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#4  Egg  mars (Сегодня, 20:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже он никому и на фиг не нужен.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  Мотл  сымайки (Сегодня, 19:42)
  • +1
  •  (5)

Дениску Месси даже пинками от кормушки не выкинуть))


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#2  Павел_2   (Сегодня, 19:41)
  • +2
  •  (4)
online

алчная пошла молодежь)
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#1  Забег Эндейцов   (Сегодня, 19:41)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может бомжам его продать?


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Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
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