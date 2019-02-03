Денис Давыдов полетит на сбор со "Спартаком-2"

23-летний нападающий Денис Давыдов 6 февраля отправится со "Спартаком-2" на Кипр, где команда примет участие в Кубке ФНЛ.Ранее он на правах аренды выступал за юрмальский "Спартак" (12 матчей, 2 гола). Предметный интерес к нему этой зимой проявляет "Балтика", но калининградцы пока не могут договориться со "Спартаком" о переходе форварда.Давыдов дебютировал в первой команде "Спартака" в 2013 году. Всего за основу красно-белых он провел 37 матчей и забил 1 гол, за "Спартак-2" на его счету 33 мяча в 90 встречах.