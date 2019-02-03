Гаджи Гаджиев: в "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре"

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  25 27
14 Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл 25 24
16 Саутгемптон 25 24
17 Бернли 25 24
18 Кардифф 25 22
19 Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд 25 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Реймс 23 34
8 Ницца 23 34
9 Ренн 23 33
10 Марсель 22 31
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Анже 23 27
14 Тулуза 23 26
15 Нант 22 24
16 Дижон 22 20
17 Кан 22 18
18 Монако 23 18
19 Амьен 23 18
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
9 Бетис 21 29
10 Леванте 22 27
11 Эйбар 21 26
12 Атлетик Б 22 26
13 Вальядолид 22 25
14 Сельта 22 24
15 Жирона 21 24
16 Эспаньол 21 24
17 Леганес 21 23
18 Райо Вальекано 21 23
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 22 15
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 22 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 22 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Эмполи 22 18
17 Удинезе 21 18
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 22 9(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 20 49
2 Боруссия М 20 42
3 Бавария 20 42
4 РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Ф 20 32
6 Вольфсбург 20 31
7 Байер 20 30
8 Хоффенхайм 20 29
9 Герта 20 28
10 Вердер 20 27
11 Майнц 19 27
12 Шальке 04 20 22
13 Фортуна 20 22
14 Фрайбург 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 20 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 Витесс 20 30
5 АЗ Алкмаар 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Херенвен 20 23
11 Фортуна С 19 23
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 Де Графсхап 20 18
18 НАК Бреда 20 16
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Гаджи Гаджиев: в "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о проблемах "Спартака".

– Ваше резюме осенних скандалов в "Спартаке"?

– Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в "Краснодаре". Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как "Спартак", выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.

– "Отдельная личность" – это кто?

– Имею в виду всю систему. В "Спартаке" же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в "Краснодаре". Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гаджиев Спартак ЦСКА Краснодар
Сегодня, 19:51
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(4)
#5  Забег Эндейцов   (Сегодня, 21:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stilet
руководитель комплексно-научной группы ЦСКА

Мля, представил ишакевичей в очках и взоржал изрядно


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Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
#4  Critique   (Сегодня, 21:29)
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online

Согласен. Федун - плохой управленец. В футболе, в людях не разбирается. Окружил себя жополизами, которые смотрят ему в рот и держатся за свои места. Поэтому и сплавляются хорошие тренеры, перспективные игроки.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Забег Эндейцов   (Сегодня, 21:27)
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто ГАДже ГАДжиев - чебурек. Для него возможен только один вариант управленческой системы - "бай лицо камча бил, а у меня три года халат не биль". Для него и понятно, что когда в ЦКГ есть один еврей, а остальные у него поочередно в роли любимой жены и рот открывают только для миньета - это "вах, джигиты!" smile А когда в коллективе есть интересы кого-то кроме толстожопого шейха и его кучерявого визиря-евнуха бобайки, и что интересы могут конфликтовать - вай, шайтан!


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Земляк Магомета Жиркоева
Регистрация: 3.02.2019 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:20)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Stilet
Мало кто помнит, что в своё время Гаджиев имел отношение к ЦСКА)

С 1980 по 1984 год — руководитель комплексно-научной группы ЦСКА, с 1982 года по 1984 год — тренер сборной СССР по ЦСКА.

В данный момент не по делу: сейчас ПФК и тот ЦСКА ну настолько разные... Примерно, как моя бывшая до свадьбы и после развода - ну совсем разные. Хотя вектор, конечно другой.
Согласен: в большом, да и даже в мелком, клубе сор выноситься из избы ежели и может, то по прошествию лет, а не как в "Спартаке" во все моменты последних лет 25-ти или в в "Локо": о том, что президента "уберут" стало известно, наверное, за месяц. Футболисты - такие же работники, как слесари, токари, менеджеры или монтажники: что-то произойдёт, но мы не в курсе что, а из-за непоняток и работа не ладится. А, может, меня уволят? А, может, назначат пса-цербера, которому начальник зоны в "порядках" уступает, и мне придётся самому лыжи намостырить куда-то...
В серьёзном клубе должно быть всё предельно чётко и заранее предсказуемо: у нас, в ЦСКА, случаются задержки по зарплате, но это объявляется заранее и выплачивается в заранее озвученную дату. Всё для того, чтоб ты "концы" не потратил и не остался ни с чем в нужный момент. Ну а "слив" тренера что в ЦСКА, что и, уверен, в "Краснодаре", исключён. Скорее тебя самого исключат, причём ещё до мысли "слить тренера". Когда работают не с "мясом", т.е ты работник, пришёл-ушёл, завтра другого наймём - а работают с людьми, всегда видно, кто пришёл зарплату получить, а кто за честь клуба выступать. Соот-но и видно, кому тренер "мешает" играть, а кому осознание собственного недостатка формы в данный момент. Первый плетёт интриги, второй остаётся после тренировок ещё покачаться или по воротам побить. Но сие возможно, когда к футболистам относятся не как к вахтенным рабочим, а как к людям.
Спартачи, не вам в укор, ибо не вы являетесь в "Спартаке" работодателем. Но у вас в клубе отношение к игрокам как к пушечному мясу (просьба без аналогий, это совсем другой термин). Забил гол - герой, два - георгиевский кавалер, не забил - почему до сих пор не на Колыме? Так можно построить клуб: шаткий, валкий, но можно. Вот только коллектива так никогда не построить. Вы сами с усами, мои советы вам врятли нужны, но семью не построишь лишь палкой (даже в двух смыслах) и рублём. Отношение надо человеческое.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Stilet   (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Мало кто помнит, что в своё время Гаджиев имел отношение к ЦСКА)

С 1980 по 1984 год — руководитель комплексно-научной группы ЦСКА, с 1982 года по 1984 год — тренер сборной СССР по ЦСКА.
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
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