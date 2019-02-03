Гаджи Гаджиев: в "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анже
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
|9
|Бетис
|21
|29
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Б
|22
|26
|13
|Вальядолид
|22
|25
|14
|Сельта
|22
|24
|15
|Жирона
|21
|24
|16
|Эспаньол
|21
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|22
|62
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|22
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Эмполи
|22
|18
|17
|Удинезе
|21
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|20
|49
|2
|Боруссия М
|20
|42
|3
|Бавария
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Ф
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер
|20
|27
|11
|Майнц
|19
|27
|12
|Шальке 04
|20
|22
|13
|Фортуна
|20
|22
|14
|Фрайбург
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|Витесс
|20
|30
|5
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Херенвен
|20
|23
|11
|Фортуна С
|19
|23
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|Де Графсхап
|20
|18
|18
|НАК Бреда
|20
|16
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
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Гаджи Гаджиев: в "Спартаке" управленческий процесс выстроен хуже, чем в ЦСКА и "Краснодаре"
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о проблемах "Спартака".
– Ваше резюме осенних скандалов в "Спартаке"?
– Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в "Краснодаре". Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как "Спартак", выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.
– "Отдельная личность" – это кто?
– Имею в виду всю систему. В "Спартаке" же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в "Краснодаре". Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах.
"Спорт-Экспресс"
– Ваше резюме осенних скандалов в "Спартаке"?
– Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в "Краснодаре". Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как "Спартак", выше личных интересов любого человека – президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.
– "Отдельная личность" – это кто?
– Имею в виду всю систему. В "Спартаке" же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в "Краснодаре". Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах.
"Спорт-Экспресс"
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