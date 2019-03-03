Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Олег Кононов: уделим большое внимание работе над стандартными положениями
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о целях и задачах на третий сбор.
"Этот сбор направлен на более интенсивную работу в малых группах. Запланировано больше индивидуальных тактических заданий. Активнее отрабатываем командные взаимодействия и построения при атаке и при отборе мяча. А еще намерены уделить большое внимание работе над всеми видами стандартных положений. Плюс наши тренеры по физподготовке блоками дают взрывную, силовую, скоростную работу.
Что касается контрольных матчей, то планируем давать играть ребятам больше. Не по 45 минут, а по 60. Кто-то сыграет все 90. В Катаре, напомню, полный матч проводили только центральные защитники", – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака".
"Этот сбор направлен на более интенсивную работу в малых группах. Запланировано больше индивидуальных тактических заданий. Активнее отрабатываем командные взаимодействия и построения при атаке и при отборе мяча. А еще намерены уделить большое внимание работе над всеми видами стандартных положений. Плюс наши тренеры по физподготовке блоками дают взрывную, силовую, скоростную работу.
Что касается контрольных матчей, то планируем давать играть ребятам больше. Не по 45 минут, а по 60. Кто-то сыграет все 90. В Катаре, напомню, полный матч проводили только центральные защитники", – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака".
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