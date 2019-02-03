РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Александр Головин поддержал братьев Кокориных

Полузащитник "Монако" Александр Головин в "сторис" в своем Инстаграме поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Напомним, что Кокорин вместе с Кириллом, хавбеком"Краснодара" Павлом Мамаевым и тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
Теги: Головин Кокорин
Вчера, 21:35
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(2)
#3  matroskin  Чебоксары-МО (Вчера, 23:44)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Bolo Yeung
Один гол за 20 матчей забил в чемпионате ,теперь король))

Ну ты то всегда же был правильным, и даже дорогу переходишь только по пешеходном переходу и плюёшь только в урную... Так ведь?)))


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"... но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!"
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
#2  Bolo Yeung   (Вчера, 22:33)
  • -5
  •  (7)

Один гол за 20 матчей забил в чемпионате ,теперь король))
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#1  Забег Эндейцов   (Вчера, 21:56)
  • -3
  •  (11)

Ну что сказать - братья по разуму
Регистрация: -- [жалоба]
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