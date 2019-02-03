Кирилл Комбаров: когда узнали, что Кононов уходит в "Спартак"? После победы над красно-белыми

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|...
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
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Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров рассказал, когда он узнал о том, что российский специалист Олег Кононов покинет тульский коллектив и станет главным тренером "Спартака".
– Когда узнали, что Кононов уходит в "Спартак"? В принципе, узнали сразу после победы над красно-белыми. Тогда об этом никто не говорил, но сейчас, наверное, уже можно. Сначала пошел слух, что "Спартак" интересуется Олегом Георгиевичем, потом из других источников начала поступать информация, что они договариваются. Но у нас профессиональная команда, никаких волнений не было. Понимали, что тренер может нас покинуть, и продолжали спокойно работать в том же режиме.
– Брат и друзья из "Спартака" наводили справки о Кононове или в этом не было необходимости?
– Мне звонили, спрашивали. Что считал нужным, рассказывал. Наверное, обращались не только ко мне, но и к ребятам, с которыми он работал в "Ахмате" и "Краснодаре". Думаю, любой человек в такой ситуации будет звонить другу и спрашивать о самом тренере, его помощниках, тренировках, дисциплине, штрафах и тому подобном. В этом ничего такого нет. Понятно же, что всем интересно.
"Спорт-Экспресс"
– Когда узнали, что Кононов уходит в "Спартак"? В принципе, узнали сразу после победы над красно-белыми. Тогда об этом никто не говорил, но сейчас, наверное, уже можно. Сначала пошел слух, что "Спартак" интересуется Олегом Георгиевичем, потом из других источников начала поступать информация, что они договариваются. Но у нас профессиональная команда, никаких волнений не было. Понимали, что тренер может нас покинуть, и продолжали спокойно работать в том же режиме.
– Брат и друзья из "Спартака" наводили справки о Кононове или в этом не было необходимости?
– Мне звонили, спрашивали. Что считал нужным, рассказывал. Наверное, обращались не только ко мне, но и к ребятам, с которыми он работал в "Ахмате" и "Краснодаре". Думаю, любой человек в такой ситуации будет звонить другу и спрашивать о самом тренере, его помощниках, тренировках, дисциплине, штрафах и тому подобном. В этом ничего такого нет. Понятно же, что всем интересно.
"Спорт-Экспресс"
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