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Кирилл Комбаров: когда узнали, что Кононов уходит в "Спартак"? После победы над красно-белыми

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров рассказал, когда он узнал о том, что российский специалист Олег Кононов покинет тульский коллектив и станет главным тренером "Спартака".

– Когда узнали, что Кононов уходит в "Спартак"? В принципе, узнали сразу после победы над красно-белыми. Тогда об этом никто не говорил, но сейчас, наверное, уже можно. Сначала пошел слух, что "Спартак" интересуется Олегом Георгиевичем, потом из других источников начала поступать информация, что они договариваются. Но у нас профессиональная команда, никаких волнений не было. Понимали, что тренер может нас покинуть, и продолжали спокойно работать в том же режиме.

– Брат и друзья из "Спартака" наводили справки о Кононове или в этом не было необходимости?

– Мне звонили, спрашивали. Что считал нужным, рассказывал. Наверное, обращались не только ко мне, но и к ребятам, с которыми он работал в "Ахмате" и "Краснодаре". Думаю, любой человек в такой ситуации будет звонить другу и спрашивать о самом тренере, его помощниках, тренировках, дисциплине, штрафах и тому подобном. В этом ничего такого нет. Понятно же, что всем интересно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров Кононов Спартак Арсенал
Вчера, 23:08
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