РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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Сергей Паршивлюк: есть ли в "Спартаке" люди, которым я не подам руку? Да, есть

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о том, чего ему не хватало, когда он выступал за московский "Спартак". 29-летний россиянин не стал проливать свет на историю с уходом из стана красно-белых.

? Спартаковское прошлое не отпускает. А обиды?

? Обид не осталось. Не на кого уже обижаться. Этих людей уже нет. Тут претензии можно только к себе предъявлять. Может, где-то неправильно себя вел, где-то недорабатывал. Поэтому, что есть, то есть. На ошибках учатся. Прошлого не вернуть, пусть оно там и остаётся, – сказал Паршивлюк.

? Когда закончите карьеру, расскажете всю правду о своем уходе?

? Кто надо, те знают. Поэтому – какой смысл? Все равно у каждого своя правда. Есть люди, которым я подам руку? Да, есть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Паршивлюк Спартак Ростов
Сегодня, 01:06
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#2  Stilet   (Сегодня, 02:00)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Lokoflesh,
Глянул, на источнике есть НЕ. И там же ещё написано, что Паршивлюк подтверждает, что его слила из свинарника ОПГ Ромашка dizzy_face
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:22)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
есть ли в "Спартаке" люди, которым я не подам руку? Да, есть

Есть люди, которым я подам руку? Да, есть.

По смыслу вроде бы должно быть слово "не", а в теме его не. Загадка, однако.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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