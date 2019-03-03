Сергей Паршивлюк: есть ли в "Спартаке" люди, которым я не подам руку? Да, есть

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о том, чего ему не хватало, когда он выступал за московский "Спартак". 29-летний россиянин не стал проливать свет на историю с уходом из стана красно-белых.? Обид не осталось. Не на кого уже обижаться. Этих людей уже нет. Тут претензии можно только к себе предъявлять. Может, где-то неправильно себя вел, где-то недорабатывал. Поэтому, что есть, то есть. На ошибках учатся. Прошлого не вернуть, пусть оно там и остаётся, – сказал Паршивлюк.? Кто надо, те знают. Поэтому – какой смысл? Все равно у каждого своя правда. Есть люди, которым я подам руку? Да, есть.