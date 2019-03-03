Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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"Ростов" назвал имена соперников по контрольным матчам на сборе в Испании

"Ростов" сегодня отправится в Марбелью, где проведет третий зимний тренировочный сбор.

Дончане сыграют в четырех контрольных матчах. 8 февраля команда Валерия Карпина встретится со шведским "Эстерсундом". 12-го и 17-го соперниками "Ростова" станут норвежские "Волеренга" и "Лиллестрем". 18 февраля дончане сыграют с латвийским "Вентспилсом".

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
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