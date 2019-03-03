"Ростов" назвал имена соперников по контрольным матчам на сборе в Испании

"Ростов" сегодня отправится в Марбелью, где проведет третий зимний тренировочный сбор.Дончане сыграют в четырех контрольных матчах. 8 февраля команда Валерия Карпина встретится со шведским "Эстерсундом". 12-го и 17-го соперниками "Ростова" станут норвежские "Волеренга" и "Лиллестрем". 18 февраля дончане сыграют с латвийским "Вентспилсом".