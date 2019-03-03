Енисей (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		10.03.19Енисей
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Енисей1 - 101.12.18Ахмат

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"Енисей" уверенно победил сербскую "Войводину" в контрольном матче

Красноярский "Енисей" уверенно переиграл сербскую "Войводину" на сборе в Испании.

Енисей – Войводина (Сербия) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:1 – Сутормин (43), 2:1 – Попович (49), 3:1 – Деспотович (66)

"Енисей": Нестеренко, Занев, Гаджибеков, Кичина, Ятченко (Данченко, 45), Огуде, Семакин (Фатуллаев, 45), Савичев, Комков, Торбинский (Комолов, 45), Саркисов.
Теги: Енисей
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