Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Помощник Семака Уильям Оливейра: очень хочу получить российский паспорт

Новый помощник главного тренера "Зенита" Уильям Оливейра рассказал, что готовится получить российское гражданство и готов к сдаче экзамена по русскому языку.

"Все документы мы с женой подали — теперь ждем. Очень хочу получить российский паспорт. Просто нужно, чтобы прошло определенное время. А вообще мы это решение давно приняли.

К экзамену по языку, конечно, надо будет подготовится, но, думаю, сдам без проблем. После того как защитил диплом в Башкирском госуниверситете, уже не страшно", — цитирует Оливейру Матч ТВ.
Теги: Зенит Семак
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