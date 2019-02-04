РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Георгий Черданцев озвучит одного из героев предстоящего голливудского блокбастера

Совсем скоро на экраны нашей страны выйдет новый блокбастер - масштабный фантастический боевик от Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел".

В картине представлен новый вид спорта – моторбол, которым увлекается главная героиня Алита. Соревнования по моторболу в российской версии фильма комментирует популярный телеведущий Георгий Черданцев.

"Признаюсь, что работа по дубляжу была не из лёгких. Знаю звучащий в англоязычной версии голос комментатора, известного по репортажам по боксу, его превзойти просто невозможно. Поэтому я понимал всю ту ответственность, которая возложена на меня.

Честно, во время работы была колоссальная нагрузка на голос, я устал больше, чем за время ведения полуторачасового репортажа. Но я очень рад быть причастным к этому фильму. Видел только фрагменты и эпизоды, которые сам озвучивал, и это снято настолько круто, что хочется уже побыстрее посмотреть ленту целиком", — отметил Черданцев.

"Чемпионат"
Теги: Черданцев
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