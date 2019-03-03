Экс-скаут "Зенита": у нас был шанс купить Зобнина за 150 тысяч долларов

Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита", бывший скаут клуба Дмитрий Баранник рассказал, что привозил в Санкт-Петербург полузащитника Романа Зобнина на просмотр, но футболист не приглянулся руководителям "Зенита"."У нас был шанс подписать Зобнина за 150 тысяч долларов. Но, попав в "Зенит" в 18, он бы, наверно, застопорился.Я организовал селекционный сбор в Питере 12 футболистам, которых присмотрел, — Ходжаниязов, Шейдаев, Зобнин, еще один талантливый парень из Тольятти Никита Ворона. Пожалуйста, подписывайте — я настаивал на этом. Я и Толя Давыдов видели в Зобнине футболиста, но нам сказали, что он медленный. Спортивный директор Дитмар Байерсдорфер прислушался к другим скаутам.После того сбора подписали только Ходжаниязова. Он был физически готов, хотя я говорил, что вижу четкие недостатки в его игре. Зобнин обучаем, его можно лепить, а Ходжаниязова уже трудно было перестроить. "Урал" сейчас разорвал с ним контракт, но он хороший парень — дай бог, чтобы у него все получилось», — поведал Баранник.