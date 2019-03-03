Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Экс-скаут "Зенита": у нас был шанс купить Зобнина за 150 тысяч долларов

Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита", бывший скаут клуба Дмитрий Баранник рассказал, что привозил в Санкт-Петербург полузащитника Романа Зобнина на просмотр, но футболист не приглянулся руководителям "Зенита".

"У нас был шанс подписать Зобнина за 150 тысяч долларов. Но, попав в "Зенит" в 18, он бы, наверно, застопорился.

Я организовал селекционный сбор в Питере 12 футболистам, которых присмотрел, — Ходжаниязов, Шейдаев, Зобнин, еще один талантливый парень из Тольятти Никита Ворона. Пожалуйста, подписывайте — я настаивал на этом. Я и Толя Давыдов видели в Зобнине футболиста, но нам сказали, что он медленный. Спортивный директор Дитмар Байерсдорфер прислушался к другим скаутам.

После того сбора подписали только Ходжаниязова. Он был физически готов, хотя я говорил, что вижу четкие недостатки в его игре. Зобнин обучаем, его можно лепить, а Ходжаниязова уже трудно было перестроить. "Урал" сейчас разорвал с ним контракт, но он хороший парень — дай бог, чтобы у него все получилось», — поведал Баранник.

Матч ТВ
Теги: Зобнин Зенит
Сегодня, 12:11
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(3)
#11  пушкин  спб (Сегодня, 13:20)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Угораздило же парня вляпаться... А счастье было близко

Теперь Дитмар Байерсдорфер для него враг на всю жизь, чёрный ангел. confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#10  utekay  Россия (Сегодня, 13:12)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Угораздило же парня вляпаться... А счастье было близко


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#9  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:10)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Рома нашел свою команду. А нам был просто необходим такой мобильный, двужильный, универсальный игрок.
Жаль бить не умеет, года 2 бы в топ-5 европы пылил бы в уровневой команде. Может это и к лучшему, конкретно, для Спартака


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#8  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:58)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Вот так иногда судьба отворачивается от футболиста...., а ведь мог избежать спартака. frowning

И как ему крупно повезло ,что не остался в Зените
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#7  stepanmlc   (Сегодня, 12:42)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Повезло Роману, может это судьба?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#6  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:42)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Футбольный Бог есть


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#5  DROOZD  брянск (Сегодня, 12:40)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Можно сказать ,что бомжи дали дорогу Ромычу в большой футбол.
Спасибо бомжи!


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#4  пушкин  спб (Сегодня, 12:33)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Вот так иногда судьба отворачивается от футболиста...., а ведь мог избежать спартака. frowning


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 12:29)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Если бы да кабы. Купить мало, нужно еще и воспитать. Неизвестно, что бы стало с Зобниным, если бы его карьера пошла по другому пути.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 12:26)
  • +1
  •  (7)

пхахахаха, Зенит мог Облякова и Ахметова вообще бесплатно подписать, но Зенит - кладбище для молодых игроков
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:17)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Верните Баранника, он же гениальный скаут. По его собственному мнению.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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