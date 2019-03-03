РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
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Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Арсенал Тула (Россия)

Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула

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Зелимхан Бакаев: на мой взгляд, "Спартаку" не очень подходила схема 4-3-3

Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат "Спартаку", рассказал о работе Массимо Карреры в московском клубе.

"Если честно, мне кажется, что "Спартаку" не очень подходила тактика 4-3-3. Когда в составе есть Луис Адриано и Зе Луиш, то кто-то из них должен сидеть на замене лишь из-за схемы… Значит, потенциал команды не использовался полностью.

Но давайте так. После увольнения Аленичева ему дали шанс, а игроки в него поверили. Все игроки — Комбаров, Глушаков, Ребров и остальные. Команда была одним целым, и это принесло титул. Чуть позже всё стало непросто: часто менялись тренеры, игрокам стало непонятно, в какой футбол их просят играть", - цитирует Бакаева "Чемпионат".
Теги: Спартак Арсенал Тула Бакаев
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