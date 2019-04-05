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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

Каррера: не смогу посмотреть матч "Спартак" — ЦСКА

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как будет следить за предстоящем дерби:

- Сложно выделить какое-то из дерби, что я провёл на посту главного тренера "Спартак". Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.

Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку я планирую поехать на матч "Ювентус" — "Милан" и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры "Спартака" и ЦСКА, - приводит комментарий итальянского специалиста sport24
Теги: Каррера Спартак ЦСКА
Сегодня, 14:48
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#2  safonas   (Сегодня, 15:43)
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журналистам можно писать все что угодно, главное в конце написать Спартак... ну вот никогда не поверю, что они чуть ли не каждый день звонят Макару


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:25)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уже не похрен ли?


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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