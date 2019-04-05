Россия РПЛ 2018/19
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Каррера: не смогу посмотреть матч "Спартак" — ЦСКА
Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как будет следить за предстоящем дерби:
- Сложно выделить какое-то из дерби, что я провёл на посту главного тренера "Спартак". Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.
Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку я планирую поехать на матч "Ювентус" — "Милан" и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры "Спартака" и ЦСКА, - приводит комментарий итальянского специалиста sport24
- Сложно выделить какое-то из дерби, что я провёл на посту главного тренера "Спартак". Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.
Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку я планирую поехать на матч "Ювентус" — "Милан" и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры "Спартака" и ЦСКА, - приводит комментарий итальянского специалиста sport24
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