Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:22
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
16:30
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
13:19
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
13:06
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
12:03
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Мацей Рыбус: "Локо" должен победить и приблизиться к "Зениту"
Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ с "Зенитом".
"Мы должны взять три очка и приблизиться к "Зениту". Нас устроит только победа. Можно ли сказать, что это матч за чемпионство? Это очень близко к такой формулировке. Тем более в эти выходные также сыграют между собой "Спартак" и ЦСКА. Нас ждет очень интересный тур", – сказал Рыбус.
Известия
"Мы должны взять три очка и приблизиться к "Зениту". Нас устроит только победа. Можно ли сказать, что это матч за чемпионство? Это очень близко к такой формулировке. Тем более в эти выходные также сыграют между собой "Спартак" и ЦСКА. Нас ждет очень интересный тур", – сказал Рыбус.
Известия
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.