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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Мацей Рыбус: "Локо" должен победить и приблизиться к "Зениту"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ с "Зенитом".

"Мы должны взять три очка и приблизиться к "Зениту". Нас устроит только победа. Можно ли сказать, что это матч за чемпионство? Это очень близко к такой формулировке. Тем более в эти выходные также сыграют между собой "Спартак" и ЦСКА. Нас ждет очень интересный тур", – сказал Рыбус.

Известия
Теги: Локомотив Зенит Рыбус
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#1  Яamon   (Сегодня, 17:14)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
вы слишком много разговариваете накануне матча, Мацей
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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