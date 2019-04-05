Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

"Спартак" - ЦСКА: все билеты на матч проданы

Матч 22-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА пройдет при аншлаге.

Пресс-служба красно-белых сообщила, что все билеты на игру проданы.

Матч пройдет завтра, 6 апреля, на "Открытие Арене". Начало – в 19:00. Стадион вмещает 45 360 человек.
Теги: Спартак ЦСКА
Вчера, 21:20
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#1  кацо  sirop4ik (Вчера, 21:30)
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Болеет за:
«Спартак»
вы эту новость до матча повторять будете?
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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