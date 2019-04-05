Антон Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в марте

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:44
Арьен Роббен планирует продолжить карьеру в США
Арьен Роббен планирует продолжить карьеру в США
Вчера, 23:42
"Майнц" крупно победил "Фрайбург"
"Майнц" крупно победил "Фрайбург"
Вчера, 23:32
Советник "Барселоны" - о трансфере Гризманна: поезд проходит раз в жизни. Если вы позволите ему уйти – значит, он ушел
Советник "Барселоны" - о трансфере Гризманна: поезд проходит раз в жизни. Если вы позволите ему уйти – значит, он ушел
Вчера, 23:18
Фанат "Спартака", нарушивший запрет на посещение матчей, добровольно явился в полицию (3)
Фанат "Спартака", нарушивший запрет на посещение матчей, добровольно явился в полицию (3)
Вчера, 22:18
Олег Кононов: надеюсь, в дерби болельщики увидят праздник, а судьи не дадут повода усомниться в их квалификации (3)
Олег Кононов: надеюсь, в дерби болельщики увидят праздник, а судьи не дадут повода усомниться в их квалификации (3)
Вчера, 21:31
Сердар Азмун признан лучшим игроком "Зенита" в марте
Сердар Азмун признан лучшим игроком "Зенита" в марте
Вчера, 21:20
"Спартак" - ЦСКА: все билеты на матч проданы (1)
"Спартак" - ЦСКА: все билеты на матч проданы (1)
Вчера, 20:51
Овчинников: зажравшиеся футболисты - миф . В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице (27)
Овчинников: зажравшиеся футболисты - миф . В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице (27)
Вчера, 20:48
Пол Инс: медовый месяц Сульшера и "МЮ" закончился
Пол Инс: медовый месяц Сульшера и "МЮ" закончился
Вчера, 20:33
Выходные, за которые может решиться всё. Превью 22-го тура РПЛ (1)
Выходные, за которые может решиться всё. Превью 22-го тура РПЛ (1)
Вчера, 20:29
Сердар Азмун: звездная болезнь? Нет футболистов, которым успех не кружит голову в молодом возрасте
Сердар Азмун: звездная болезнь? Нет футболистов, которым успех не кружит голову в молодом возрасте
Вчера, 19:41
РФС: в следующем сезоне Fan ID в России не будет (3)
РФС: в следующем сезоне Fan ID в России не будет (3)
Вчера, 19:15
Андрей Червиченко: "Спартак" последнее время побеждает либо за счет фарта, либо за счет судей (21)
Андрей Червиченко: "Спартак" последнее время побеждает либо за счет фарта, либо за счет судей (21)
Вчера, 18:27
"Аталанта" стала рекордсменом чемпионата Италии
"Аталанта" стала рекордсменом чемпионата Италии
Вчера, 18:18
"Реал" не заинтересован в переходе Адриена Рабьо
"Реал" не заинтересован в переходе Адриена Рабьо
Вчера, 18:09
"Спартак" - ЦСКА: встречу прокомментирует Георгий Черданцев (17)
"Спартак" - ЦСКА: встречу прокомментирует Георгий Черданцев (17)
Вчера, 17:53
Канделаки - о Кокорине и Мамаеве: хулиганов много, а звезд-хулиганов, которые делают трафик – единицы (8)
Канделаки - о Кокорине и Мамаеве: хулиганов много, а звезд-хулиганов, которые делают трафик – единицы (8)
Вчера, 17:22
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (29)
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (29)
Вчера, 16:45
Голландский "Виллем II" расторг контракт с Аразом Озбилизом после его отказа выйти на замену (2)
Голландский "Виллем II" расторг контракт с Аразом Озбилизом после его отказа выйти на замену (2)
Вчера, 16:43
Мацей Рыбус: "Локо" должен победить и приблизиться к "Зениту" (8)
Мацей Рыбус: "Локо" должен победить и приблизиться к "Зениту" (8)
Вчера, 16:30
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (8)
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (8)
Вчера, 16:18
Славолюб Муслин может возглавить сборную Армении
Славолюб Муслин может возглавить сборную Армении
Вчера, 15:58
ЦСКА победил "Спартак" в матче молодёжных команд (19)
ЦСКА победил "Спартак" в матче молодёжных команд (19)
Вчера, 15:39
Агент Лукаку: Ромелу нравится Серия А (1)
Агент Лукаку: Ромелу нравится Серия А (1)
Вчера, 14:48
Каррера: не смогу посмотреть матч "Спартак" — ЦСКА (5)
Каррера: не смогу посмотреть матч "Спартак" — ЦСКА (5)
Вчера, 14:34
Маркизио тренируется по индивидуальной программе (4)
Маркизио тренируется по индивидуальной программе (4)
Вчера, 14:16
Месси признали лучшим игроком Ла Лиги за март
Месси признали лучшим игроком Ла Лиги за март
Вчера, 14:12
На матч "Спартак" - ЦСКА проданы все билеты (11)
На матч "Спартак" - ЦСКА проданы все билеты (11)
Вчера, 14:08
Главный тренер "Факела" Пывин покинул свой пост (3)
Главный тренер "Факела" Пывин покинул свой пост (3)
Вчера, 13:19
Семак: общий уровень РПЛ снизился (5)
Семак: общий уровень РПЛ снизился (5)
Вчера, 13:08
"Ахмат" убрал флаг Косово со стадиона (3)
"Ахмат" убрал флаг Косово со стадиона (3)
Вчера, 13:06
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
Вчера, 12:46
Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим в марте
Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим в марте
Антон Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в марте
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует пресс-служба красно-зеленых.
23-летний хавбек набрал 66 процентов голосов. Второе место занял голкипер Гильерме (19,3%), третье - защитник Дмитрий Баринов (6,9%). Четвертым стал хавбек Джефферсон Фарфан (5,5%), пятым - защитник Бенедикт Хеведес (2,2%).
В марте Антон Миранчук провел 5 матчей в составе "Локо", в которых забил 4 гола. Железнодорожники занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.
23-летний хавбек набрал 66 процентов голосов. Второе место занял голкипер Гильерме (19,3%), третье - защитник Дмитрий Баринов (6,9%). Четвертым стал хавбек Джефферсон Фарфан (5,5%), пятым - защитник Бенедикт Хеведес (2,2%).
В марте Антон Миранчук провел 5 матчей в составе "Локо", в которых забил 4 гола. Железнодорожники занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.
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