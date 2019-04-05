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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Антон Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в марте

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков, информирует пресс-служба красно-зеленых.

23-летний хавбек набрал 66 процентов голосов. Второе место занял голкипер Гильерме (19,3%), третье - защитник Дмитрий Баринов (6,9%). Четвертым стал хавбек Джефферсон Фарфан (5,5%), пятым - защитник Бенедикт Хеведес (2,2%).

В марте Антон Миранчук провел 5 матчей в составе "Локо", в которых забил 4 гола. Железнодорожники занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.
Теги: Локомотив Миранчук Ан.
Вчера, 22:35
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