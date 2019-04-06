Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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"Спартак" сыграет в дерби в красном комплекте формы

"Спартак" определился с формой на московское дерби — матч 22-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Футболисты команды проведут игру в красных футболках, белых трусах и красных гетрах.



Предстоящий матч может стать рекордным по посещаемости стадиона "Спартака", вмещающего 45?360 человек — на игру проданы все билеты.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 12:25
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(4)
#2  coban  сегодня (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Годится!
Не опозорьте тока трусы и майку..
И ромбик,что возле сердца.. берегите пожалуйста)


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  Робсон   (Сегодня, 12:28)
  • +1
  •  (5)

Дома играем же
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
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