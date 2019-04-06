Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Роман Шишкин не сыграет с "Краснодаром" из-за условий аренды

"Крылья Советов" прибыли в Краснодар на матч 22-го тура РПЛ, сообщает пресс-служба самарцев.

На игру прилетели все здоровые футболисты команды, за исключением Георгия Зотова, пропускающего игру из-за перебора карточек. Также в игре не примет участия Роман Шишкин согласно условиям аренды.

Матч "Краснодар" - "Крылья Советов" состоится 6 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени.
Теги: Краснодар Крылья Советов Шишкин
Сегодня, 12:32
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