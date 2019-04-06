Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Молодежка "Крыльев" в гостях разгромила сверстников из "Краснодара"

"Краснодар" разгромно проиграл "Крыльям Советов" в первенстве молодежных команд РПЛ (0:4).

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Премьер-лига. Молодежные команды

22-й тур

"Краснодар" (Краснодар) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:4 (0:0)

Голы: Новиков, 48 (0:1). Голенков, 51 (0:2). Котин, 53 (0:3). Вучичевич, 89 (0:4).

Удаление: Смирнов (КС), 83.
Теги: Крылья Советов Краснодар
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#2  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё бы и основа поддержала... Можно не крупно)
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#1  Саша Стаканчиков  - (Сегодня, 14:05)
  • 0
  •  (0)

Ого Самара!!!


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цска- команда глушаковых -)))
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
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