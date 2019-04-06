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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Радослав Ковач: у "Спартака" лучшие болельщики в России. Они фантастические!

Экс-игрок "Спартака" Радослав Ковач перед матчем 22-го тура РПЛ с ЦСКА вспомнил о дерби, когда он выступал за красно-белых.

"Когда я играл в "Спартаке", то у нас было много лидеров: Аленичев, Титов, Йиранек, потом я. У нас была очень хорошая команда, мы делали все для победы. В раздевалке ребят на дерби много настраивал Титов. Последние годы капитаном был я, я просил ребят драться на поле и делать все на 100 процентов.

В "Лужниках" всегда было 70 тысяч фанатов, а 50 из них – спартаковцы. Это лучшие болельщики России, все было просто фантастически. Я отлично помню их голос, они очень сильно нам помогали", – сказал Ковач.

"Чемпионат"
Теги: Спартак Ковач
Сегодня, 14:14
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3
(4)
#3  критик справедливый   (Сегодня, 15:03)
  • -1
  •  (1)

Болельщики то лучшие ! Вот только руководство и некоторые игроки типа Глушакова-дерьмо !
Регистрация: 5.02.2019 [жалоба]
#2  Uniform   (Сегодня, 14:53)
  • 0
  •  (0)

Прям всегда всегда 70 тысяч?Да ну нах.


--------------------
Я за однополые драки.
Регистрация: 3.03.2011 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:19)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Радослав, спасибо за игру! Мужик!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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