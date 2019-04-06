Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Квинси Промес - о дерби: удачи, моя любовь!

Экс-футболист "Спартака" Квинси Промес пожелал удачи своей бывшей команде в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"Удачи, моя любовь", — написал Промес в инстаграме.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 года. В августе 2018-го он перешел в "Севилью".
Теги: Промес Спартак ЦСКА
Сегодня, 14:30
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10
(3)
#10  Городовой  Россия (Сегодня, 15:16)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Спасибо дружище, может обратно к нам драть бомжей и коней)))

И часто получается?Вроде это как вас обычно ставят раком.Если бы не судейка то не отскочили бы на Чпок-Арене.И кто любовь Квинси?Он на Зелупише женат?Или замужем?Я не в курсе как там у вас в Тарасовке.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#9  Я россиянин  Россия (Сегодня, 15:16)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Цитата: Кот КБ Матроскин
Спасибо дружище, может обратно к нам драть бомжей и коней)))

Свинья не может никого драть, ибо создана только для того, чтобы жрать что дадут и быть забитой на мясо и сальцЕ!
kissing_heart

С ником "бомжик" сидеть и рассуждать ореди людей? Вали в бак
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#8  stepanmlc   (Сегодня, 15:15)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Братуха настоящий КБ, своих не забывает!

Там еще Плетикоса нас поддержал smirk


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#7  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 15:14)
  • -2
  •  (2)
online

Каждый бандерлог должен отложить личинку, и построить схрон, а то ж посадят его, дерево. И все это он обязан сделать с перепугу, увидев Спартача


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 15:01)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
драть бомжей и коней)))

деруны куевы...без продажных судей вы - ноль!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:53)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Цитата: bomjik
Цитата: Кот КБ Матроскин
Спасибо дружище, может обратно к нам драть бомжей и коней)))

Свинья не может никого драть, ибо создана только для того, чтобы жрать что дадут и быть забитой на мясо и сальцЕ!
kissing_heart



Ну не! Ты не прав! Свиньи вполне могут драть друг друга.

И ещё свиноматки вполне могут жрать своих же детенышей. - Массимо не даст соврать!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Цитата: Кот КБ Матроскин
Спасибо дружище, может обратно к нам драть бомжей и коней)))

Свинья не может никого драть, ибо создана только для того, чтобы жрать что дадут и быть забитой на мясо и сальцЕ!
kissing_heart



Ну не! Ты не прав! Свиньи вполне могут драть друг друга.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Спасибо дружище, может обратно к нам драть бомжей и коней)))

Свинья не может никого драть, ибо создана только для того, чтобы жрать что дадут и быть забитой на мясо и сальцЕ!
kissing_heart
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 14:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь твои слова,помогут нам сегодня.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 14:32)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо дружище, может обратно к нам драть бомжей и коней)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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