Россия РПЛ 2018/19
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Олег Кононов: при счете 0:2 не хватило морально-волевых качеств
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, чего команде не хватило в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.
- В первом тайме команда хорошо играла, во втором - бездарно. Что пошло не так?
– Когда команда пропускает первый гол, второй появляется нервозность. Это в первую очередь. Другое дело, что не хватило морально-волевых сил при счете 0:2. Понимаете? При любом счете нужно бороться за победу. А этого нам не хватало сегодня. Если бы Зе Луиш забил, возможно, была бы другая игра.
- А почему нет морально-волевых сил?
- Они есть. Я конкретно про этот момент говорю. А в первом тайме мы бились. Да и во втором бились, - цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.
- В первом тайме команда хорошо играла, во втором - бездарно. Что пошло не так?
– Когда команда пропускает первый гол, второй появляется нервозность. Это в первую очередь. Другое дело, что не хватило морально-волевых сил при счете 0:2. Понимаете? При любом счете нужно бороться за победу. А этого нам не хватало сегодня. Если бы Зе Луиш забил, возможно, была бы другая игра.
- А почему нет морально-волевых сил?
- Они есть. Я конкретно про этот момент говорю. А в первом тайме мы бились. Да и во втором бились, - цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.
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