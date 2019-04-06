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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Олег Кононов: при счете 0:2 не хватило морально-волевых качеств

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, чего команде не хватило в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

- В первом тайме команда хорошо играла, во втором - бездарно. Что пошло не так?

– Когда команда пропускает первый гол, второй появляется нервозность. Это в первую очередь. Другое дело, что не хватило морально-волевых сил при счете 0:2. Понимаете? При любом счете нужно бороться за победу. А этого нам не хватало сегодня. Если бы Зе Луиш забил, возможно, была бы другая игра.

- А почему нет морально-волевых сил?

- Они есть. Я конкретно про этот момент говорю. А в первом тайме мы бились. Да и во втором бились, - цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.
Теги: Кононов Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:03
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7
(2)
#7  utekay  Россия (Сегодня, 23:01)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он серьёзно? Морально-волевые у поганых...блаженный


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Thor   (Сегодня, 22:43)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А ставить авантюрный состав кто его заставлял ?
Жиго , который не играл полгода , зачем сразу на дерби ставить было ?
Айртон , который по началу был ничего , а сейчас уже третий матч откровенно лажает , есть Мельгарехо , который при Каррере эту позицию закрывал , почему его туда не поставить ?
Почему вместо одного из напов не поставить сначала Гулиева в опорную зону ?
Почему Ханни у него левым хавом бегает , когда он гораздо эффективнее в центре ?
То есть , что такое тактическая гибкость он не слышал ? Уперся в одну схему , не важно с кем играть ?
Если я это понимаю , то Конан со своими "аналитиками" должен это понимать !
Каррера это хотя бы понимал !


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#5  Брюзга  Рязань (Сегодня, 22:38)
  • -1
  •  (1)

iDEAD,

Молодёжь вообще вся сырая. Выпускать их на замену нельзя было.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:33)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кононов всё-таки дурак. Какие могут быть морально-волевые после замены вратаря? Тем более, что Селихов там ничего не лажал... Первый гол - столкновение с защитниокм. второй - плохо видный по ТВ картинке, но коварный рикошет...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  pasol   (Сегодня, 22:30)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Конон-варвар: "...Да и во втором бились...",
да, как дерьмо в прорубе... rage
Посмотри, как мы "Дортмуть" сделали, вот так надо!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 22:26)
  • -1
  •  (1)

а уфы давеча хватило)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:08)
  • 0
  •  (2)
online

Олег бейся головой об стену , кто у тебя за креатив отвечал сегодня? И на что ты рассчитывал выпустив Гулиева ? Что он вмиг станет Хави с Иньестой в одном лице ? ))) И это при том , что у тебя Зобнин просто ноль сегодня с большим минусом
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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