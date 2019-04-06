Олег Кононов: будем бороться за чемпионство до конца (видео)

Россия РПЛ 2018/19
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Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.
Олег Кононов / Фото: © ФК "Спартак"
- Замена Селихова связана с травмой? И чем он был недоволен?
- Я не знаю, чем он был недоволен. Не слышал. У него была травма. Он уехал делать МРТ.
- В первом тайме команда хорошо играла, во втором - бездарно. Что пошло не так?
– Когда команда пропускает первый гол, второй появляется нервозность. Это в первую очередь. Другое дело, что не хватило морально-волевых сил при счете 0:2. Понимаете? При любом счете нужно бороться за победу. А этого нам не хватало сегодня. Если бы Зе Луиш забил, возможно, была бы другая игра.
- А почему нет морально-волевых сил?
- Они есть. Я конкретно про этот момент говорю. А в первом тайме мы бились. Да и во втором бились.
– Сегодня не пожалели, что отпустили из команды Самедова, Ананидзе, Попова, Еременко?
– Абсолютно не жалею. Футбол состоит из разных состовляющих. На данный момент у нас получаются лучше быстрые атаки, чем позиционные.
– Команда способна бороться за чемпионство?
– Посмотрим. Мы будем бороться до конца.
– "Спартак" закрылся после сборов. Не было открытых дверей. Планируете проводить открытые тренировки, пресс-конференции?
– Во-первых, это вопрос не ко мне. Во-вторых, мы работаем, нам разговаривать много не стоит. Нам нужно показывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы. Мы это видим и слышим.
– Как вам игра Глушакова?
– Не буду комментировать игру футболистов, – передаёт слова Кононова корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.
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