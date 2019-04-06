Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Олег Кононов: будем бороться за чемпионство до конца (видео)

Главный тренер "Спартака" прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

Олег Кононов / Фото: © ФК "Спартак"
– Хороший первый тайм с нашим преимуществом в голевых моментах. Наверное, так сказать. Плохо вошли в первую минуту второго тайма, пропустили два гола, и стало тяжелее. ЦСКА откатился и далее играл на контратаках... Селихов получил травму, и мне было непросто, с учетом того, что одного полевого игрока не смог поменять, чтобы усилить игру.

- Замена Селихова связана с травмой? И чем он был недоволен?

- Я не знаю, чем он был недоволен. Не слышал. У него была травма. Он уехал делать МРТ.

- В первом тайме команда хорошо играла, во втором - бездарно. Что пошло не так?

– Когда команда пропускает первый гол, второй появляется нервозность. Это в первую очередь. Другое дело, что не хватило морально-волевых сил при счете 0:2. Понимаете? При любом счете нужно бороться за победу. А этого нам не хватало сегодня. Если бы Зе Луиш забил, возможно, была бы другая игра.

- А почему нет морально-волевых сил?

- Они есть. Я конкретно про этот момент говорю. А в первом тайме мы бились. Да и во втором бились.

– Сегодня не пожалели, что отпустили из команды Самедова, Ананидзе, Попова, Еременко?

– Абсолютно не жалею. Футбол состоит из разных состовляющих. На данный момент у нас получаются лучше быстрые атаки, чем позиционные.

– Команда способна бороться за чемпионство?

– Посмотрим. Мы будем бороться до конца.

– "Спартак" закрылся после сборов. Не было открытых дверей. Планируете проводить открытые тренировки, пресс-конференции?

– Во-первых, это вопрос не ко мне. Во-вторых, мы работаем, нам разговаривать много не стоит. Нам нужно показывать свою состоятельность на поле. За нас говорите вы. Мы это видим и слышим.

– Как вам игра Глушакова?

– Не буду комментировать игру футболистов, – передаёт слова Кононова корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.

Теги: Кононов ЦСКА Спартак Rвидео
Сегодня, 22:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(3)
#12  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:14)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vitaliy1977
Да отдыхайте уже...Готовьтесь к следующему чемпионату...

А потом к следующему, а потом к ещё одному следующему... Главное, чтоб Федун мог постоянно находить новых, на каждый СЛЕДУЮЩИЙ год смертников. Или надеешься, что он до Нового года доживёт? Чёй-то я сомневаюсь: снова станет пушечным мясом, ну прям во всём виноватым! А ведь как ему в "Арсенале" доверяли! Как сейчас в в другом "Арсенале" Эмери...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#11  utekay  Россия (Сегодня, 23:05)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
борьба не твоё...(см.фото)


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#10  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 22:56)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да отдыхайте уже...Готовьтесь к следующему чемпионату...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#9  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
сказочник
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#8  sanyapytilin   (Сегодня, 22:30)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Бред сивой кобылы


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 22:27)
  • -1
  •  (5)

Цитата: robinzen
Цитата: anonymous
по игре Краснодар должен чемпионство взять

Ха, по сегодняшней игре с Крыльями - этого совсем не скажешь...

А свинкам впору задуматься уже о борьбе с Ростовом за ЛЕ, а не за какое-то там мифическое чемпионство...

по игре Зенита скажешь, что заслуживают?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:25)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
по игре Краснодар должен чемпионство взять

Ха, по сегодняшней игре с Крыльями - этого совсем не скажешь...

А свинкам впору задуматься уже о борьбе с Ростовом за ЛЕ, а не за какое-то там мифическое чемпионство...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  pikaldi  voronezh (Сегодня, 22:21)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня все видели что такое №8. Гони Олег весь шлак , а то тебя погонят.Строй новую команду Нет игры , ничего разумного ни в опорной ни в нападении
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 22:11)
  • -3
  •  (9)

по игре Краснодар должен чемпионство взять
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:10)
  • 0
  •  (4)
online

Не надо Олег бороться . Начинай смотрины молодых . И завязывайте с постоянными интервью , стыдоба .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  Саша Стаканчиков  - (Сегодня, 22:10)
  • -6
  •  (8)

– Как вам игра Глушакова?

– Не буду комментировать игру футболистов.

гамно игра


--------------------
цска- команда глушаковых -)))
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
#1  kuzz  Москва (Сегодня, 22:06)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Готовь три конверта ибо игроки не хотят или ты не можешь, хотя тут вся система протухла
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама