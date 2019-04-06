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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Аяз Гулиев: могли меньше себя жалеть, больше из себя выжать (видео)

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев посетовал на реализацию после поражения в московском дерби от ЦСКА (0:2) и отметил, что команда могла меньше жалеть себя, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
– Что не получилось? Не получилось забить. Несколько моментов почти в пустые ворота. Во втором тайме сразу пропустили, это очень повлияло на психологию. Это ни в коем случае не отмазка. Нужно было дальше собираться, это дерби. Не играет роли, на первой секунде или во втором тайме пропустили, нужно было отыгрываться и выходить вперёд. Не смогли, больше сказать нечего.

– После вашего выхода у «Спартака» не было игры в атаке. Не поверили в то, что можно отыграться?

– Не знаю, уже туда-сюда бегали, старались идти вперёд, но были только полумоменты, подходы. Где-то суетились, недопонимание.

– Это «Спартак» не доработал или ЦСКА во втором тайме укрепил оборону?

– Они забили и, конечно, опустились большим количеством назад. Но это не значит, что невозможно забить один, два и три. Мы не смогли пройти. В первом тайме был открытый футбол, но не реализовали три явных момента.

– Есть объяснение ошибки Селихова?

– Это больше не ко мне, это лучше сам Селихов и тренерский штаб знает.

– Кононов сказал, что «Спартаку» не хватило морально-волевых качеств, чтобы переломить игру во втором тайме. Действительно у ЦСКА они оказались сильнее?

– Думаю да, должны были больше выжимать из себя. Больше рубиться.

– Как можно не биться дома в дерби?

– Бились, но, думаю, могли намного больше. Не знаю, позволило бы судейство, но могли и больше выжимать из себя, не жалеть себя больше. Не говорю, что жалели себя, но могли вступать в борьбу жёстче.

– По судейству были вопросы?

– Конечно, когда я выхожу и мне через 5 секунд дают жёлтую, это неприятно. Лучше промолчу.

– Насколько тяжело без Фернандо даётся комбинационная игра? ЦСКА отдал мяч «Спартаку» и смотрел, что вы сделаете.

– Не думаю, что они отдали, просто ЦСКА в гостях играл, они не рисковали, ждали своего шанса. Если бы мы забили, было бы всё нормально. А ЦСКА реализовал момент и получилось то, что они задумали.

Теги: Гулиев Спартак ЦСКА Rвидео
Сегодня, 22:17
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#2  anonymous   (Сегодня, 22:35)
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Хабиб уже не тот
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:23)
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online

Меньше жестикулировать арбитру надо было .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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