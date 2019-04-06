Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:26
Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно (1)
Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно (1)
21:39
Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (3)
Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (3)
21:19
Олег Кононов: пропустили курьезный гол из-за несогласованных действий вратаря и защитника (34)
Олег Кононов: пропустили курьезный гол из-за несогласованных действий вратаря и защитника (34)
16:17
Адиев: зайдите в раздевалку и скажите людям, которые восемь месяцев не получают зарплату, что им повезло (4)
Адиев: зайдите в раздевалку и скажите людям, которые восемь месяцев не получают зарплату, что им повезло (4)
Аяз Гулиев: могли меньше себя жалеть, больше из себя выжать (видео)
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев посетовал на реализацию после поражения в московском дерби от ЦСКА (0:2) и отметил, что команда могла меньше жалеть себя, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
– После вашего выхода у «Спартака» не было игры в атаке. Не поверили в то, что можно отыграться?
– Не знаю, уже туда-сюда бегали, старались идти вперёд, но были только полумоменты, подходы. Где-то суетились, недопонимание.
– Это «Спартак» не доработал или ЦСКА во втором тайме укрепил оборону?
– Они забили и, конечно, опустились большим количеством назад. Но это не значит, что невозможно забить один, два и три. Мы не смогли пройти. В первом тайме был открытый футбол, но не реализовали три явных момента.
– Есть объяснение ошибки Селихова?
– Это больше не ко мне, это лучше сам Селихов и тренерский штаб знает.
– Кононов сказал, что «Спартаку» не хватило морально-волевых качеств, чтобы переломить игру во втором тайме. Действительно у ЦСКА они оказались сильнее?
– Думаю да, должны были больше выжимать из себя. Больше рубиться.
– Как можно не биться дома в дерби?
– Бились, но, думаю, могли намного больше. Не знаю, позволило бы судейство, но могли и больше выжимать из себя, не жалеть себя больше. Не говорю, что жалели себя, но могли вступать в борьбу жёстче.
– По судейству были вопросы?
– Конечно, когда я выхожу и мне через 5 секунд дают жёлтую, это неприятно. Лучше промолчу.
– Насколько тяжело без Фернандо даётся комбинационная игра? ЦСКА отдал мяч «Спартаку» и смотрел, что вы сделаете.
– Не думаю, что они отдали, просто ЦСКА в гостях играл, они не рисковали, ждали своего шанса. Если бы мы забили, было бы всё нормально. А ЦСКА реализовал момент и получилось то, что они задумали.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.