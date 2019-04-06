Аяз Гулиев: могли меньше себя жалеть, больше из себя выжать (видео)

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев посетовал на реализацию после поражения в московском дерби от ЦСКА (0:2) и отметил, что команда могла меньше жалеть себя, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

– Что не получилось? Не получилось забить. Несколько моментов почти в пустые ворота. Во втором тайме сразу пропустили, это очень повлияло на психологию. Это ни в коем случае не отмазка. Нужно было дальше собираться, это дерби. Не играет роли, на первой секунде или во втором тайме пропустили, нужно было отыгрываться и выходить вперёд. Не смогли, больше сказать нечего.– Не знаю, уже туда-сюда бегали, старались идти вперёд, но были только полумоменты, подходы. Где-то суетились, недопонимание.– Они забили и, конечно, опустились большим количеством назад. Но это не значит, что невозможно забить один, два и три. Мы не смогли пройти. В первом тайме был открытый футбол, но не реализовали три явных момента.– Это больше не ко мне, это лучше сам Селихов и тренерский штаб знает.– Думаю да, должны были больше выжимать из себя. Больше рубиться.– Бились, но, думаю, могли намного больше. Не знаю, позволило бы судейство, но могли и больше выжимать из себя, не жалеть себя больше. Не говорю, что жалели себя, но могли вступать в борьбу жёстче.– Конечно, когда я выхожу и мне через 5 секунд дают жёлтую, это неприятно. Лучше промолчу.– Не думаю, что они отдали, просто ЦСКА в гостях играл, они не рисковали, ждали своего шанса. Если бы мы забили, было бы всё нормально. А ЦСКА реализовал момент и получилось то, что они задумали.