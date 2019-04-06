Россия РПЛ 2018/19
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Андрей Червиченко: "Спартак" вряд ли попадёт в тройку
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (0:2) в 22-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Очень хорошая, интересная игра, выходные прошли не зря. Прямо говоря, из последних трёх матчей "Спартак" в этой игре больше всего понравился: могли выиграть по делу, в итоге проиграли по делу, бились, старались, в первом тайме вообще 2:0 должны были вести и доводить во втором тайме матч до победы... но не использовали свои моменты, то ли из-за недостаточного профессионализма, то ли из-за расточительности. Мельгарехо обязан был свой момент реализовывать...
И как часто бывает в футболе, не забил ты - получи. Последовало наказание после небольшой потери концентрации в начале вторых 45 минут. Видимо, из раздевалки до конца не вышли, сразу два пропустили, а с такой командой, как ЦСКА, такой гандикап практически нереально отыграть.
ЦСКА по первому тайму абсолютно не заслуживал победы, но раз во втором они забили два гола, значит, наиграли на 3 очка. У "Спартака" даже после второго пропущенного гола было время для того, чтобы отыграться, но "армейцы" смогли отстоять победный результат. Я смотрел матч на стадионе и не смог разглядеть, был ли пенальти в ворота "Спартака", но, в целом, Виталий Мешков очень хорошо сегодня отработал, вопросов к нему практически нет.
- О вероятном попадании "Спартака" в зону Лиги чемпионов:
В призёры они вряд ли попадут. Посудите сами: ни ЦСКА, ни "Краснодар" своё место в тройке уступать не собираются и не будут.
- О вероятном попадании ЦСКА в зону Лиги чемпионов:
ЦСКА уже приучил к тому, что финишный отрезок сезона команда выдаёт очень мощный. "Краснодару" же ещё присуще детская боязнь авторитетов, и из-за этого команда может "поплыть", хотя по игре краснодарцы мне очень нравятся, но матч с "Валенсией" показал, что "быкам" чуть-чуть не хватает для того, чтобы дожимать более опытных соперников. Это может сказаться на распределении мест в первой тройке.
- О предстоящем матче "Локомотив" - "Зенит":
"Зенит" по игре лучше, как я думаю. Но "Локомотив" по благоволению судей даже "Спартак" опережает и зачастую благодаря этому и выигрывает. И если бы не система VAR в кубковой игре с "Ростовом" (2:2) - "железнодорожники" и там бы выиграли. Но если убрать за скобки судейскую помощь, тогда "Зенит", думаю, не проиграет. Но если арбитры будут выдумывать - матч может закончиться и в пользу "Локомотива".
- О матче:
Очень хорошая, интересная игра, выходные прошли не зря. Прямо говоря, из последних трёх матчей "Спартак" в этой игре больше всего понравился: могли выиграть по делу, в итоге проиграли по делу, бились, старались, в первом тайме вообще 2:0 должны были вести и доводить во втором тайме матч до победы... но не использовали свои моменты, то ли из-за недостаточного профессионализма, то ли из-за расточительности. Мельгарехо обязан был свой момент реализовывать...
И как часто бывает в футболе, не забил ты - получи. Последовало наказание после небольшой потери концентрации в начале вторых 45 минут. Видимо, из раздевалки до конца не вышли, сразу два пропустили, а с такой командой, как ЦСКА, такой гандикап практически нереально отыграть.
ЦСКА по первому тайму абсолютно не заслуживал победы, но раз во втором они забили два гола, значит, наиграли на 3 очка. У "Спартака" даже после второго пропущенного гола было время для того, чтобы отыграться, но "армейцы" смогли отстоять победный результат. Я смотрел матч на стадионе и не смог разглядеть, был ли пенальти в ворота "Спартака", но, в целом, Виталий Мешков очень хорошо сегодня отработал, вопросов к нему практически нет.
- О вероятном попадании "Спартака" в зону Лиги чемпионов:
В призёры они вряд ли попадут. Посудите сами: ни ЦСКА, ни "Краснодар" своё место в тройке уступать не собираются и не будут.
- О вероятном попадании ЦСКА в зону Лиги чемпионов:
ЦСКА уже приучил к тому, что финишный отрезок сезона команда выдаёт очень мощный. "Краснодару" же ещё присуще детская боязнь авторитетов, и из-за этого команда может "поплыть", хотя по игре краснодарцы мне очень нравятся, но матч с "Валенсией" показал, что "быкам" чуть-чуть не хватает для того, чтобы дожимать более опытных соперников. Это может сказаться на распределении мест в первой тройке.
- О предстоящем матче "Локомотив" - "Зенит":
"Зенит" по игре лучше, как я думаю. Но "Локомотив" по благоволению судей даже "Спартак" опережает и зачастую благодаря этому и выигрывает. И если бы не система VAR в кубковой игре с "Ростовом" (2:2) - "железнодорожники" и там бы выиграли. Но если убрать за скобки судейскую помощь, тогда "Зенит", думаю, не проиграет. Но если арбитры будут выдумывать - матч может закончиться и в пользу "Локомотива".
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