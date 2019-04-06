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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Андрей Червиченко: "Спартак" вряд ли попадёт в тройку

Андрей Червиченко: "Спартак" вряд ли попадёт в тройкуЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (0:2) в 22-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Очень хорошая, интересная игра, выходные прошли не зря. Прямо говоря, из последних трёх матчей "Спартак" в этой игре больше всего понравился: могли выиграть по делу, в итоге проиграли по делу, бились, старались, в первом тайме вообще 2:0 должны были вести и доводить во втором тайме матч до победы... но не использовали свои моменты, то ли из-за недостаточного профессионализма, то ли из-за расточительности. Мельгарехо обязан был свой момент реализовывать...

И как часто бывает в футболе, не забил ты - получи. Последовало наказание после небольшой потери концентрации в начале вторых 45 минут. Видимо, из раздевалки до конца не вышли, сразу два пропустили, а с такой командой, как ЦСКА, такой гандикап практически нереально отыграть.

ЦСКА по первому тайму абсолютно не заслуживал победы, но раз во втором они забили два гола, значит, наиграли на 3 очка. У "Спартака" даже после второго пропущенного гола было время для того, чтобы отыграться, но "армейцы" смогли отстоять победный результат. Я смотрел матч на стадионе и не смог разглядеть, был ли пенальти в ворота "Спартака", но, в целом, Виталий Мешков очень хорошо сегодня отработал, вопросов к нему практически нет.

- О вероятном попадании "Спартака" в зону Лиги чемпионов:

В призёры они вряд ли попадут. Посудите сами: ни ЦСКА, ни "Краснодар" своё место в тройке уступать не собираются и не будут.

- О вероятном попадании ЦСКА в зону Лиги чемпионов:

ЦСКА уже приучил к тому, что финишный отрезок сезона команда выдаёт очень мощный. "Краснодару" же ещё присуще детская боязнь авторитетов, и из-за этого команда может "поплыть", хотя по игре краснодарцы мне очень нравятся, но матч с "Валенсией" показал, что "быкам" чуть-чуть не хватает для того, чтобы дожимать более опытных соперников. Это может сказаться на распределении мест в первой тройке.

- О предстоящем матче "Локомотив" - "Зенит":

"Зенит" по игре лучше, как я думаю. Но "Локомотив" по благоволению судей даже "Спартак" опережает и зачастую благодаря этому и выигрывает. И если бы не система VAR в кубковой игре с "Ростовом" (2:2) - "железнодорожники" и там бы выиграли. Но если убрать за скобки судейскую помощь, тогда "Зенит", думаю, не проиграет. Но если арбитры будут выдумывать - матч может закончиться и в пользу "Локомотива".
Теги: Червиченко Спартак ЦСКА Локомотив Зенит
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#1  Forward  Москва (Сегодня, 23:17)
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Болеет за:
«Локомотив»
Рейнгольд еще не давал интервью?
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
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