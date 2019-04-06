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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Александр Мостовой: в пропущенном голе больше виноват Селихов

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (0:2) в 22-м туре Премьер-Лиги.

Фото: © Getty Images
- О матче:

Учитывая, что я болел за "Спартак", игра прошла неважно (смеётся). Я вообще не понял, что произошло в перерыве с командой. "Спартак" на поражение не наиграл, в первом тайме "красно-белые" по всем компонентам ЦСКА превзошли, но свои моменты нужно было реализовывать, а с этим возникли проблемы. А во втором тайме, ощущение, будто на поле "Спартак" на 20 минут позже "армейцев" вышел, и именно в этот период гости забили 2, да и ещё могли забить. Я никак не могу объяснить что произошло со "Спартаком", и думаю, этим вопросом сейчас многие задаются.

ЦСКА в первом тайме не показал себя никак, но своё они реализовали. Возможно, речь о потере концентрации в какой-то момент игры, ведь туром ранее они буквально в концовке пропустили 2 от "Уфы". Сегодня же они неудачно начали первый тайм, но за счёт реализации и работы тренерского штаба в итоге выиграли дерби. Причём во втором тайме у "Спартака" проглядывалась беспомощность, хотя времени до конца матча даже после второго гола было много.

Не могу сказать, что победа ЦСКА закономерна. Ничья была бы более справедливым результатом. Забей в первом тайме Зе Луиш... я не пойму, как он по мячу не попал. Ну и Лоренсо Мельгарехо выход один на один должен был реализовывать. Свои моменты нужно было использовать, матч сложился бы наверняка по-другому.

- О пропущенных "Спартаком" мячах:

В первом голе, думаю, виноват больше Александр Селихов. Было видно, что защитники не отыграют мяч назад, не дав ему приземлиться, и когда мяч ударился о землю - Селихов должен был сделать несколько шагов вперёд и подсказать Жиго. Но Селихов ждал-ждал-ждал, в итоге Самуэль не знал что делать... привезли, в общем.

- О борьбе "Спартака" и ЦСКА за попадание в зону Лиги чемпионов:

До дерби мы и говорили о том, что этот матч будет определяющим: кто выиграет, тот ещё и за чемпионство сможет побороться. ЦСКА подтянулся, "Краснодар" подтянулся, а если завтра "Локомотив" обыграет "Зенит", то и "железнодорожники" подтянутся. "Спартак" же отдалился от гонки за золото, но до зоны Лиги чемпионов команде всего 4 очка, такое отставание отыгрывается, впереди ещё много туров. Да и у "красно-белых" календарь сейчас будет попроще, "армейцам" же ещё в гостях играть с "Локомотивом", "Краснодаром" и "Зенитом".
Теги: Мостовой Спартак ЦСКА Селихов
Сегодня, 22:54
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#1  joly  Сочи (Сегодня, 23:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Заголовок не сосем соответствует комментарию - впереди сказалось желание кинуть что-нибудь жареное.


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Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
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