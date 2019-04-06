Россия РПЛ 2018/19
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Александр Мостовой: в пропущенном голе больше виноват Селихов
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (0:2) в 22-м туре Премьер-Лиги.
Фото: © Getty Images
Учитывая, что я болел за "Спартак", игра прошла неважно (смеётся). Я вообще не понял, что произошло в перерыве с командой. "Спартак" на поражение не наиграл, в первом тайме "красно-белые" по всем компонентам ЦСКА превзошли, но свои моменты нужно было реализовывать, а с этим возникли проблемы. А во втором тайме, ощущение, будто на поле "Спартак" на 20 минут позже "армейцев" вышел, и именно в этот период гости забили 2, да и ещё могли забить. Я никак не могу объяснить что произошло со "Спартаком", и думаю, этим вопросом сейчас многие задаются.
ЦСКА в первом тайме не показал себя никак, но своё они реализовали. Возможно, речь о потере концентрации в какой-то момент игры, ведь туром ранее они буквально в концовке пропустили 2 от "Уфы". Сегодня же они неудачно начали первый тайм, но за счёт реализации и работы тренерского штаба в итоге выиграли дерби. Причём во втором тайме у "Спартака" проглядывалась беспомощность, хотя времени до конца матча даже после второго гола было много.
Не могу сказать, что победа ЦСКА закономерна. Ничья была бы более справедливым результатом. Забей в первом тайме Зе Луиш... я не пойму, как он по мячу не попал. Ну и Лоренсо Мельгарехо выход один на один должен был реализовывать. Свои моменты нужно было использовать, матч сложился бы наверняка по-другому.
- О пропущенных "Спартаком" мячах:
В первом голе, думаю, виноват больше Александр Селихов. Было видно, что защитники не отыграют мяч назад, не дав ему приземлиться, и когда мяч ударился о землю - Селихов должен был сделать несколько шагов вперёд и подсказать Жиго. Но Селихов ждал-ждал-ждал, в итоге Самуэль не знал что делать... привезли, в общем.
- О борьбе "Спартака" и ЦСКА за попадание в зону Лиги чемпионов:
До дерби мы и говорили о том, что этот матч будет определяющим: кто выиграет, тот ещё и за чемпионство сможет побороться. ЦСКА подтянулся, "Краснодар" подтянулся, а если завтра "Локомотив" обыграет "Зенит", то и "железнодорожники" подтянутся. "Спартак" же отдалился от гонки за золото, но до зоны Лиги чемпионов команде всего 4 очка, такое отставание отыгрывается, впереди ещё много туров. Да и у "красно-белых" календарь сейчас будет попроще, "армейцам" же ещё в гостях играть с "Локомотивом", "Краснодаром" и "Зенитом".
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