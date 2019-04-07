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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Валерий Кечинов: шансы "Спартака" на Лигу чемпионов становятся совсем мизерными

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

"В первом тайме "Спартак» создал прекрасные стопроцентные моменты, которые не реализовал. Во втором тайме пришлось расплачиваться, "армейцы" отыграли его гораздо сильнее и лучше.

Не думаю, что кресло под Кононовым пошатнулось, а вот шансы «Спартака» на Лигу чемпионов становятся совсем мизерными", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Теги: Кечинов Спартак
Сегодня, 01:39
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#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 03:05)
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Болеет за:
«Спартак»
а что там делать?
влетать по семь мячей что ли.. вот так радость.
ну и при всем уважении всем клубам рпл в лч делать нечего и пример чемпионов двух последних лет говорит об этом.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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