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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Гендиректор ЦСКА: абсолютно убежден, что с Дзагоевым договоримся, и он остается в нашем клубе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с продлением контракта с полузащитником армейского клуба Аланом Дзагоевым.

Хавбек сейчас восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки, а его соглашение с ЦСКА истекает летом этого года.

"Мы пару дней назад встречались и общались с Аланом. Абсолютно убежден, что мы договоримся, и Дзагоев останется в ЦСКА. Бекао? С ним в процессе переговоров. Уверен, что договоримся", - цитирует Бабаева Sport24.ru
Теги: ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 02:56
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