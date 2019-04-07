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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Андрей Федун: не зашатался ли стул под Кононовым после поражения? А почему должен?

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун поделился впечатлениями от домашнего матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА, завершившегося поражением красно-белых со счетом 0:2.

"Проиграли. Ребята, это футбол. Кто-то оказывается сильнее. Сегодня это ЦСКА. Судейские ошибки - это не принципиально.

Если бы я знал, почему после второго тайма поменялась игра, я был бы тренером. Первый тайм хороший, второй - нет. Ребят, команда новая. Все бывает. Я не знаю, сколько нужно времени.

Не зашатался ли стул под Кононовым после поражения? А почему должен? Останется ли он точно? Да.

Кононов сказал, что ему надо четыре месяца, чтобы выстроить игру команды? Человек сказал один раз, вы этим пользуетесь. Так неправильно", - цитирует Федуна Sport24.ru.
Теги: Федун Спартак ЦСКА
Сегодня, 03:05
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#4  Александр  Тверь (Сегодня, 06:22)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов заявил, что Спартак бился на поле. Он и не понимает, что команда должна играть, а не биться. С таким тренером ничего Спартаку не светит. А ещё он трус. В отставку убожество. Да и Федуна. Могильщики Спартака.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#3  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 06:17)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Испачкают рнпутацию Кононову
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#2  Barbed   (Сегодня, 05:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно, на подольше пиджака оставить нужно в свинарнике
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 03:49)
  • -3
  •  (3)

Да лан, отличный футбол ставит Кононов- стеночки , труселя с кружевами, удары ножницами... А что сегодня обосрались- валите все на Карреру))) Ему уже пох.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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