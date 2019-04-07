Сергей Галицкий – о Мамаеве: он делал что-то в жизни так, что привело его в тюрьму

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в интервью на Youtube-канале "Русские норм" прокомментировал ситуацию с полузащитником "быков" Павлом Мамаевым, который сидит в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы.– Мне вообще не нравится, что медийный мир делает их отрицательными или положительными героями. Они оступились, сделали не очень хорошую вещь. Но количество времени, которое вы им выделяете, несправедливо по отношению к большому количеству ребят. Вы постоянно, не вы персонально, а медиа в вашем лице, подогреваете эту историю, – сказал Галицкий.– У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Поэтому все, что мы можем сделать, – это молчать до того момента, пока не определит суд. Наши отношения с Павлом – это наши отношения с Павлом. Но российская тюрьма – это не санаторий на берегу моря. Это достаточно сложное для человеческой жизни испытание.? Да. Почему? Я не буду комментировать, потому что никому, наверное, оказаться в тюрьме я бы не пожелал. Это за исключением тех людей, которые совершили какие-то тяжелые вещи. Там убийство или что-то такое. Это не самое приятное времяпрепровождение для человека. Наверное, что-то в жизни он делал так, что это туда его привело. И я думаю, что это для него тяжелый урок. Я думаю, что он уже понял, что это тяжело все.