Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Галицкий – о Мамаеве: он делал что-то в жизни так, что привело его в тюрьму
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в интервью на Youtube-канале "Русские норм" прокомментировал ситуацию с полузащитником "быков" Павлом Мамаевым, который сидит в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы.
– Мне вообще не нравится, что медийный мир делает их отрицательными или положительными героями. Они оступились, сделали не очень хорошую вещь. Но количество времени, которое вы им выделяете, несправедливо по отношению к большому количеству ребят. Вы постоянно, не вы персонально, а медиа в вашем лице, подогреваете эту историю, – сказал Галицкий.
– "Краснодар" практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым...
– У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Поэтому все, что мы можем сделать, – это молчать до того момента, пока не определит суд. Наши отношения с Павлом – это наши отношения с Павлом. Но российская тюрьма – это не санаторий на берегу моря. Это достаточно сложное для человеческой жизни испытание.
? Вы, по сути, приняли решение о том, что нужно разорвать с ним контракт.
? Да. Почему? Я не буду комментировать, потому что никому, наверное, оказаться в тюрьме я бы не пожелал. Это за исключением тех людей, которые совершили какие-то тяжелые вещи. Там убийство или что-то такое. Это не самое приятное времяпрепровождение для человека. Наверное, что-то в жизни он делал так, что это туда его привело. И я думаю, что это для него тяжелый урок. Я думаю, что он уже понял, что это тяжело все.
"СЭ"
– Мне вообще не нравится, что медийный мир делает их отрицательными или положительными героями. Они оступились, сделали не очень хорошую вещь. Но количество времени, которое вы им выделяете, несправедливо по отношению к большому количеству ребят. Вы постоянно, не вы персонально, а медиа в вашем лице, подогреваете эту историю, – сказал Галицкий.
– "Краснодар" практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым...
– У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Поэтому все, что мы можем сделать, – это молчать до того момента, пока не определит суд. Наши отношения с Павлом – это наши отношения с Павлом. Но российская тюрьма – это не санаторий на берегу моря. Это достаточно сложное для человеческой жизни испытание.
? Вы, по сути, приняли решение о том, что нужно разорвать с ним контракт.
? Да. Почему? Я не буду комментировать, потому что никому, наверное, оказаться в тюрьме я бы не пожелал. Это за исключением тех людей, которые совершили какие-то тяжелые вещи. Там убийство или что-то такое. Это не самое приятное времяпрепровождение для человека. Наверное, что-то в жизни он делал так, что это туда его привело. И я думаю, что это для него тяжелый урок. Я думаю, что он уже понял, что это тяжело все.
"СЭ"
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