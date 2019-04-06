Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения "Спартака" от ЦСКА
Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча красно-белых против ЦСКА (0:2) написал стихотворение.
Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нем прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придется с кличкой "Временщик"
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода еще слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.
Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нем прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придется с кличкой "Временщик"
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода еще слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.
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Футбольный матч не спринт, а марафон, Не хватит в нём прилежного старанья, И не простит кипящий стадион Короткого и нервного дыханья. Ошеломить, в надежде напугать - Убогая, трусливая манера, Пора уже свой мозг освобождать От этого наследия Карреры. От первого нокдауна поплыть Не может гладиатор на арене, Ведь, он выходит драться, чтобы жить, А не сдаваться, стоя на коленях! Не опускайте никогда свой щит, Любой удар, лишь мужеством измерен, А то придётся с кличкой «Временщик» Идти туда, где нужен слабый тренер. Но я отставки Вашей не приму, Нет повода ещё слагать доспехи, Есть только пища сердцу и уму, Кровавая и горестная веха.
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