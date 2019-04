Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения "Спартака" от ЦСКА

View this post on Instagram

Футбольный матч не спринт, а марафон, Не хватит в нём прилежного старанья, И не простит кипящий стадион Короткого и нервного дыханья. Ошеломить, в надежде напугать - Убогая, трусливая манера, Пора уже свой мозг освобождать От этого наследия Карреры. От первого нокдауна поплыть Не может гладиатор на арене, Ведь, он выходит драться, чтобы жить, А не сдаваться, стоя на коленях! Не опускайте никогда свой щит, Любой удар, лишь мужеством измерен, А то придётся с кличкой «Временщик» Идти туда, где нужен слабый тренер. Но я отставки Вашей не приму, Нет повода ещё слагать доспехи, Есть только пища сердцу и уму, Кровавая и горестная веха.