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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Дмитрий Назаров написал стихотворение после поражения "Спартака" от ЦСКА

Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча красно-белых против ЦСКА (0:2) написал стихотворение.

Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нем прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придется с кличкой "Временщик"
Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода еще слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.

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Футбольный матч не спринт, а марафон, Не хватит в нём прилежного старанья, И не простит кипящий стадион Короткого и нервного дыханья. Ошеломить, в надежде напугать - Убогая, трусливая манера, Пора уже свой мозг освобождать От этого наследия Карреры. От первого нокдауна поплыть Не может гладиатор на арене, Ведь, он выходит драться, чтобы жить, А не сдаваться, стоя на коленях! Не опускайте никогда свой щит, Любой удар, лишь мужеством измерен, А то придётся с кличкой «Временщик» Идти туда, где нужен слабый тренер. Но я отставки Вашей не приму, Нет повода ещё слагать доспехи, Есть только пища сердцу и уму, Кровавая и горестная веха.

A post shared by Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) on

Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 10:00
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27
(13)
#27  miktar   (Сегодня, 12:15)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Charodei
Над Спартачком глумятся все кому не лень.Невозможно представить схожую ситуацию с любым другим клубом РПЛ.

102%


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#26  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:57)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Нормальный матч вчера был, что херней заниматься.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#25  РостовПапа   (Сегодня, 11:27)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Зачем винить напрасно тренеров?
Состав команды просто очень уж хренов
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#24  Charodei  Борзя (Сегодня, 11:23)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Шапито продолжается. smile Над Спартачком глумятся все кому не лень.Невозможно представить схожую ситуацию с любым другим клубом РПЛ.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#23  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:17)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
У ультрас "Win or Die", а этого подхрюкивающего "жить и на коленях не стоять".
Кто-нибудь разбудите его от беспробудного сектанского сна, скажите, что Спартак на коленях стоит.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#22  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:13)
  • +2
  •  (6)

Цитата: Бывалый
А уж плевки в сторону Карреры - уже ниже плинтуса зашквар!

Это точно. Походу алкаш отрабатывает заказ от измайлова- везде приплести Кареру. Даже тут- по сути единственное верное решение Кононова было- задавить с первых минут и попытаться забить первый гол. И ведь практически сработало. 2 верных шанса у Зе и Мельгарехо. Вот если бы они забили, игра пошла бы совсем по другому.

А эта гнилая мразь оказываетя - это "убогая и трусливая манера". Ну редкостный подонок.

Психоз у феднушищев продолжается)))

Синдром «Карреры»


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#21  yuri  спб (Сегодня, 11:10)
  • 0
  •  (4)

Цитата: RenarTickle
А ведь красивые стихи...


Вы не видели настоящих и жизненных стихов ,сэр. А собственно их и не видно . Симпатические чернила мне!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#20  RenarTickle  Москва (Сегодня, 10:53)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А ведь красивые стихи...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#19  junga  Сочи (Сегодня, 10:48)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
Теперь стихи рингольца, пожалуйста!

Ну и эссе Кафеля для комплекта, что-то не видать кста


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#18  miktar   (Сегодня, 10:46)
  • -1
  •  (13)
online

как ,однако свинарей в России не любят. Все готовы высказаться, "что" они есть на самом деле...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#17  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 10:44)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Какой же мерзкий этот усатый спартаковский хейтер!
А уж плевки в сторону Карреры - уже ниже плинтуса зашквар!
Позорище
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#16  К.А.  Столица (Сегодня, 10:42)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KARASS
НАДО БЫЛО В ЛУЖЕ С О СВИНУШКОЙ СТИХ ЧИТАТЬ

мелко написал,не видно.напиши еще покрупнее свою гениальную мысль достойную...в общем достойную тебя.
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 10:42)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
зависть-нехорошее чувство

Ты не попутал зависть с презрением?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
стихоплет все Карреру вспоминает.
Слава Богу он болеет за мясных. Нам таких не надо.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#13  miktar   (Сегодня, 10:41)
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: KARASS
В ЛУЖЕ С О СВИНУШКОЙ СТИХ ЧИТАТЬ

С Победителями лестно всем сфотографироваться. Тем более... blush


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#12  KARASS   (Сегодня, 10:31)
  • +3
  •  (9)

А КОНЯ ТО ЗА ЧЕМ ХАПНУЛ НАДО БЫЛО В ЛУЖЕ С О СВИНУШКОЙ СТИХ ЧИТАТЬ wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#11  Deny  Москва (Сегодня, 10:27)
  • +3
  •  (9)

Одного валят за розу с Глушаком, другой вирши пишет... Цирк...
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#10  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24)
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не с тем животным сфотографировался...перепутал. Хотя можно было даже не с конем селфи сделать, а к примеру с...мясорубкой, ближе к истине! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#9  miktar   (Сегодня, 10:23)
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Graf
Может лучше сразу альманах выпустить?


нет. альма нахер - нах.р.
пусть лучше речюгу толкнёт про "пять звёздочек" blush


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#8  нетрал   (Сегодня, 10:23)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
у назара к каррее какой то не здоровый интерес .....нету человека, а его все помнят ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#7  К.А.  Столица (Сегодня, 10:22)
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Он хоть понимает, насколько это смешно, слагать ничтожеству пафосные вирши?

зависть-нехорошее чувство
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#6  Graf  г. Москва (Сегодня, 10:15)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: miktar
Теперь стихи рингольца, пожалуйста!


Может лучше сразу альманах выпустить?
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 10:13)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Он хоть понимает, насколько это смешно, слагать ничтожеству пафосные вирши?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Zaraza  Далеко (Сегодня, 10:11)
  • +3
  •  (7)

Цитата: horse72
Все таки как хорошо, что у нас нет таких болел. Терпенья вам, мясные.

сериал вроде прикрыли.в театре не заработаешь.да и "слава" уходит. надо себя показывать. и пофиг что его уже и свои ненавидят... это или шиза, или не знаю
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#3  horse72  Сибирь (Сегодня, 10:09)
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Все таки как хорошо, что у нас нет таких болел. Терпенья вам, мясные.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 10:03)
  • +9
  •  (15)

все ждали когда сектанты снова обвинят Карреру, и их ожидания оправдались))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 10:03)
  • +7
  •  (15)
online

Теперь стихи рингольца, пожалуйста!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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